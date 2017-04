Zapatero lanza un mensaje de «confianza en la Justicia» ante la corrupción en el PP

El expresidente del Gobierno de España el socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha querido lanzar a los ciudadanos desde el monolito de Villalar de los Comuneros un mensaje de «tranquilidad y confianza» en la Justicia, ante el cúmulo de casos de corrupción que afectan a dirigentes del PP, los más recientes de esta pasada semana en la Comunidad de Madrid. Zapatero ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos confíen en la Justicia: «La Justicia podrá ser lenta, pero desde luego si por algo resalta es por que es independiente. Respetemos el proceso que han puesto en marcha los jueces y hagamos un ejercicio de prudencia».

Precisamente desde esa prudencia ha eludido pronunciarse sobre Esperanza Aguirre y sobre si la expresidente madrileña debe dimitir como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. «No tengo interés en hablar de Esperanza Aguirre», ha señalado a preguntas de los periodistas. Pero ante la insistencia de estos, José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho: «La lección que he aprendido en mis muchos años en la política es que ni acusar ni presumir».

Zapatero, que por primera vez acude a la campa de Villalar de los Comuneros, ha resaltado que la fiesta del 23 de abril en esta localidad vallisoletana es un ejemplo de convivencia en paz y que como tal debe ser trasladado al conjunto de todos los debates que se desarrollan ahora en España.

Sobre las críticas internas que ha provocado en el PSOE su presencia en la Campa, justo en el proceso de primarias socialistas, en el que Zapatero apoya a Susana Díaz, el expresidente ha calificado de «absurdo» que algunos desde el sector de Pedro Sánchez le critiquen por estar en Villalar. «Saben cuál es mi postura. Pero lo que más me sorprende es que esos que me critican no sepan la gran personalidad que tienen los militantes socialistas a la hora de participar en un proceso tan democrático como es el de las primarias de este partido».

Zapatero ha llegado a Villalar de los Comuneros a las 10:30 de la mañana y piensa comer en la campa con los militantes socialistas.