Silván insiste en que cree en el afiliado y se dirige a él, no a las direcciones del partido

«No me estoy dirigiendo a la organización, no me estoy dirigiendo a quien lleva la dirección de las organizaciones provinciales, porque yo creo en el afiliado. Y tanto en Segovia como en Soria recibí ayer muy buenas sensaciones. Muchos afiliados a los que he podido mirar a los ojos y les he dicho que confíen en Antonio Silván como presidente del Partido Popular de Castilla y León, que no les voy a defraudar, que vamos a trabajar por un partido más abierto, más pegado a la realidad, que tenga en cuenta que estamos en la segunda década del XXI. Tenemos que identificarnos con lo que la calle nos traslada. Y eso fue lo que tuve la oportunidad de hacer ayer en Segovia y en Soria», ha valorado Antonio Silván.

Silván, que acompañó a la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en la presentación del Mapa de Infraestructuras Agrarias de Castilla y León en la provincia, expresó su deseo de dar a conocer estas ideas esta tarde a los afiliados de Zamora, Salamanca y Ávila, una vez finalizada su agenda como alcalde de León. «Esos afiliados conocerán la idea que tiene Antonio Silván de un partido generador de ideas y proyectos, no solo mantenedor de gobiernos», ha resaltado el aspirante a relevar a Juan Vicente Herrera al frente del PP.

El candidato anima a los afiliados a «participar, a rellenar esas inscripciones para poder votar. A mí me gustaría que todos los afiliados, los 48.300 fueran a votar. Pero las reglas están ahí para cumplirlas. Tenemos que aprender de cara al futuro porque este sistema es mejorable, un sistema que ha abierto la puerta al voto libre y directo del afiliado».

Mañanas de alcalde, a diferencia de Mañueco

La frenética agenda del alcalde de León y candidato a la presidencia del PP de Castilla y León, Antonio Silván, no tiene fin en estos días. Mañanas municipales y tardes de claro tinte político con la mirada puesta en la cita con las urnas del próximo viernes.

Este miércoles ha llevado al alcalde de León a un primer encuentro matinal con la Cofradía Santo Cristo del Perdón. Ésta le ha presentado los principales actos previstos para la inminente Semana Santa.

Entre ellos el alcalde ha mostrado su interés por la IV Semana Cultural que se celebrará del 20 al 26 de marzo, con exposiciones, conferencias y el II Certamen de Música Procesional además del tradicional Acto del Perdón.

Asuntos calificados como de orden interno han dado paso a un nuevo encuentro con los medios, en esta ocasión coincidiendo con la presentación del Mapa de Infraestructuras Agrarias para la provincia de León. Junto con la consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha remarcado el valor del sector primario en la Comunidad.

Ha sido en este acto donde el también candidato ha aludido a los encuentros mantenidos este martes en Segovia y Soria. Silván ha remarcado su alegría por el contacto directo con los afiliados y ha apostado por un PP «renovado» pero que no rompa con el pasado.