El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado del incendio de Castromil en una imagen tomadaa a las 13:33 horas. El Norte

El viento aviva el incendio y obliga a confinar a los vecinos de Castromil en Zamora

El fuego procede de Galicia y se reactivó en la mañana de este sábado avivado por rachas de más de cuarenta kilómetros por hora

E. N.

Zamora

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:02

El incendio declarado en el término municipal Castromil, una pequeña localidad de apenas noventa habitantes situado al noroeste de la provincia de Zamora, que ha alcanzado el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) a las 12:54 horas de este sábado por «amenaza seria a poblaciones», ha obligado finalmente al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de Zamora a confinar el propio pueblo de Castromil, perteneciente al municipio de Hermisende.

Según ha informado el Servicio de Medio Ambiente, el incendio, que comenzó en la tarde de ayer procedente de Galicia, se reactivó a las 10:58 horas del sábado y alcanzó el nivel uno del IGR a las 12:04 horas para, cincuenta minutos después, llegar al nivel dos debido a su rápido avance por una zona de matorral avivado por vientos constantes de 20 kilómetros por hora y rachas de más de cuarenta por hora.

La previsión apunta a que el viento role de la variante sudeste a la sur durante el mediodía y a sudoeste durante la tarde, con rachas en torno a los 40 kilómetros por hora entre las 13:00 y las 20:00 horas y alta inestabilidad a partir de las 16:00 horas.

Noticias relacionadas

Estos son los 245 pueblos afectados por grandes incendios forestales durante el verano

Estos son los 245 pueblos afectados por grandes incendios forestales durante el verano

El fuego remite por el fin de la ola de calor, con 29 incendios aún activos en la comunidad

El fuego remite por el fin de la ola de calor, con 29 incendios aún activos en la comunidad

No obstante, el Servicio de Medio Ambiente señala que las temperaturas son cuatro grados más bajas de lo necesario para que transicione hacia un incendio convectivo, pero podría llegar a hacerlo durante la tarde «si sigue aumentando su tamaño con las fuertes rachas de viento y alcanza zonas de mayor concentración de material vegetal».

Inestibilidad en Garcibuey

De igual forma, se encuentra en nivel uno del IGR un incendio declarado a las 12:59 horas de hoy en el término municipal de la localidad salmantina de Garcibuey, donde las previsiones meteorológicas, según informaron desde el Servicio de Medio Ambiente de la Junta, son similares a las del incendio de Castromil.

Así, en el fuego salmantino se registran vientos de 20 kilómetros por hora con ráfagas por encima de los 40 kilómetros por hora, que sumado a una hmedad relativa en torno al 27%, genera una alta inestabilidad hasta las 21:00 horas, informa Ical.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  4. 4 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  5. 5

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas
  6. 6

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  7. 7 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  8. 8 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  9. 9

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  10. 10 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El viento aviva el incendio y obliga a confinar a los vecinos de Castromil en Zamora

El viento aviva el incendio y obliga a confinar a los vecinos de Castromil en Zamora