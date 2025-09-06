El viento aviva el incendio y obliga a confinar a los vecinos de Castromil en Zamora El fuego procede de Galicia y se reactivó en la mañana de este sábado avivado por rachas de más de cuarenta kilómetros por hora

E. N. Zamora Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:02

El incendio declarado en el término municipal Castromil, una pequeña localidad de apenas noventa habitantes situado al noroeste de la provincia de Zamora, que ha alcanzado el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) a las 12:54 horas de este sábado por «amenaza seria a poblaciones», ha obligado finalmente al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de Zamora a confinar el propio pueblo de Castromil, perteneciente al municipio de Hermisende.

Según ha informado el Servicio de Medio Ambiente, el incendio, que comenzó en la tarde de ayer procedente de Galicia, se reactivó a las 10:58 horas del sábado y alcanzó el nivel uno del IGR a las 12:04 horas para, cincuenta minutos después, llegar al nivel dos debido a su rápido avance por una zona de matorral avivado por vientos constantes de 20 kilómetros por hora y rachas de más de cuarenta por hora.

La previsión apunta a que el viento role de la variante sudeste a la sur durante el mediodía y a sudoeste durante la tarde, con rachas en torno a los 40 kilómetros por hora entre las 13:00 y las 20:00 horas y alta inestabilidad a partir de las 16:00 horas.

No obstante, el Servicio de Medio Ambiente señala que las temperaturas son cuatro grados más bajas de lo necesario para que transicione hacia un incendio convectivo, pero podría llegar a hacerlo durante la tarde «si sigue aumentando su tamaño con las fuertes rachas de viento y alcanza zonas de mayor concentración de material vegetal».

Inestibilidad en Garcibuey

De igual forma, se encuentra en nivel uno del IGR un incendio declarado a las 12:59 horas de hoy en el término municipal de la localidad salmantina de Garcibuey, donde las previsiones meteorológicas, según informaron desde el Servicio de Medio Ambiente de la Junta, son similares a las del incendio de Castromil.

Así, en el fuego salmantino se registran vientos de 20 kilómetros por hora con ráfagas por encima de los 40 kilómetros por hora, que sumado a una hmedad relativa en torno al 27%, genera una alta inestabilidad hasta las 21:00 horas, informa Ical.