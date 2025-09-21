El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer se cubre del frío con prendas de ropa en una imagen de archivo. Alberto Mingueza

El termómetro baja hasta los cero grados en Sanabria

Las máximas entre las capitales de provincia se moverán hoy entre los 23 grados de Zamora y los 16 de Burgos

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:05

La localidad sanabresa de Robleda-Cervantes (Zamora) registró hoy la segunda temperatura más baja del país, solo por detrás del refugio Cabaña Verónica de los Picos de Europa (Cantabria), donde el termómetro bajó hasta los 0,2 grados bajo cero. Entre los diez valores más bajos registrados hoy por los observatorios de la Aemet, también figuran los 3,4 grados de Fresno de Sayago (Zamora), los 3,7 grados de la estación de esquí salmantina de La Covatilla, y los 3,9 grados de Villardeciervos (Zamora), informa Ical.

Tras una semana marcada por un episodio de calor, para hoy se espera un notable descenso de las temperaturas en toda la Comunidad. Entre las capitales de provincias las máximas se moverán entre los 23 de Zamora y los 16 de Burgos o los 18 de Soria. En Valladolid, Palencia y Salamanca se quedarán en 21 grados, uno más que en Segovia, mientras que en Ávila y León solo se llegará a los 19 grados.

