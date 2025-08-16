El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Renfe programa este sábado cuatro trenes especiales entre Madrid y Zamora

La circulación ferroviaria entre Ourense y la provincia zamorana continúa interrumpida

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:53

Renfe programó para la jornada de hoy cuatro trenes especiales para comunicar Madrid y Zamora, tras la interrupción de la circulación ferroviaria entre Galicia y la capital de España por los graves incendios que asolan desde el pasado fin de semana al oeste del país.

El primero de los trenes especiales programados hoy por Renfe estaba previsto que partiera a las 13.20 horas desde Madrid, mientras que la primera salida desde la capital zamorana, con destino a la capital de España, se producirá a las 14.36 horas, según informó Renfe a través de su cuenta oficial en X en un mensaje recogido por Ical.

Ya por la tarde, partirá otro tren de Madrid con destino Zamora a las 19.17 horas, mientras que el último de estos cuatro trenes especiales programados por Renfe para este sábado saldrá de la capital zamorana a las 20.11 horas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

