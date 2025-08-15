El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Los vecinos a las autoridades desplazadas a Palacios del Sil: «Subid hasta donde está el fuego»
Viajeros esperan en Galicia EP

Renfe desconoce cuándo volverá a funcionar el ave Madrid-Galicia pero recuerda que los billetes se pueden cambiar

También ha puesto en marcha un plan de transporte alternativo mediante autobuses

C.P.S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:41

Renfe suspendió ayer los trenes entre Madrid y Galicia por los graves fuegos en Ourense y desconoce cuándo se podrá restablecer ese servicio. La empresa ... pública recuerda por ello a los pasajeros que pueden cambiar y anular sus billetes sin costes adicionales.

