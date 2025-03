Carlos Martínez mantiene el suspense sobre los cambios en el Grupo Socialista en las Cortes

El objetivo principal del XV Congreso Provincial del PSOE de Zamora, que se ha celebrado este sábado, era que Antidio Fagúndez renovara su cargo como ... secretario general por cuatro años más. Y así ha sido. Pero el morbo no estaba ahí, sino en la presencia del secretario autonómico, Carlos Martínez, y de Ana Sánchez, una de las procuradoras que, en el pasado Debate sobre Política General de la Comunidad, fue 'pillada' por un micrófono abierto criticando al propio Martínez, al ministro Óscar Puente y a la exministra Teresa Ribera.

Martínez no ha eludido la polémica, aunque tampoco ha aportado nada nuevo y por tanto el suspense se mantiene. Ha repetido que el miércoles, en la Comisión Ejecutiva Autonómica, se producirán los cambios en el Grupo Parlamentario Socialista, aunque no ha querido dar los nombres de las personas que se propondrán para sustituir a los dos procuradores implicados en la polémica, que, además, forman parte de la Mesa de las Cortes de Castilla y León: la vicepresidenta segunda de ese órgano, la zamorana Ana Sánchez, y el leonés Diego Moreno, secretario segundo de la mesa.

El alcalde de Soria ha reconocido que todavía no ha hablado con Ana Sánchez, pero que entiende que «cuando la Ejecutiva Autonómica toma una decisión, toda la militancia la respeta». Para Martínez, el problema no es que haya discrepancias dentro del grupo parlamentario, puesto que «el PSOE no es un partido de pensamiento único». «El mayor error es que hemos sido nosotros los que hemos soltado la liebre de trapo, que ha provocado que no se hable de lo realmente importante», ha subrayado.

Futuro de Luis Tudanca

Respecto a la sustitución de Luis Tudanca al frente de la portavocía del Grupo Parlamentario, ha asegurado una vez más que «será el portavoz hasta que él quiera». Martínez ha manifestado que tendrán una conversación y acordarán cuándo será su salida del grupo. «Pero es algo que ya estaba así acordado, y que no ha cambiado por lo sucedido. No es algo que esté ahora mismo en la agenda», ha aseverado.

El secretario autonómico socialista, que ha loado el papel de Tudanca durante el reciente Debate sobre el Estado de la Comunidad, ha añadido que, «desde la discrepancia», afrontarán el proceso de renovación.