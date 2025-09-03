Prisión para el dueño de un bar que acuchilló a un hombre en Zamora Unas 300 personas se concentraron el martes en Olleros de Tera para reclamar la libertad para el detenido, que atacó a un presunto ladrón

El Juzgado ha declarado prisión provisional comunicada para el dueño de un establecimiento hostelero de Olleros de Tera (Zamora) que acuchilló, presuntamente, a un hombre que pretendía robarle, según una de las hipótesis que se barajan en la investigación.

La Guardia Civil detuvo al dueño del local, quien infligió tres heridas de arma blanca en el cuello y el abdomen al presunto ladrón, que fue trasladado en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de León, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, sin que haya trascendido el pronóstico y el alcance de las heridas.

«Ayer por la tarde, después de recibirse el informe clínico sobre las lesiones ocasionadas a la víctima, el presunto agresor fue puesto a disposición judicial. El juzgado decretó la prisión provisional comunicada y fue trasladado al Centro Penitenciario de Topas (Salamanca)», según explicó el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Unas 300 personas, la mayoría, habitantes de Olleros de Tera y Calzadilla de Tera, participaron el martes en una concentración en Olleros, durante la que reclamaron la libertad para Álvaro, el dueño del establecimiento.

La concentración se formó en la plaza Mayor y adquirió el rango de manifestación al dar una vuelta a las calles del centro del pueblo, para hacer una parada frente al albergue y bar La trucha, cuyo dueño fue detenido por la agresión con arma blanca.

Robos desde hace más de un mes

«Hemos sufrido robos en huertos desde hace más de un mes. Todos sabíamos quiénes eran y les hemos pillado pero no tenemos grabaciones para denunciarles. Álvaro es un vecino del pueblo que tiene un bar y que cuida de su padre. Fue uno de los que se quedó en el pueblo hace tres años, haciendo cortafuegos con el tractor», recordó Ricardo Arroyo, concejal del municipio y residente en Olleros de Tera, durante la lectura del manifiesto.

«Álvaro ha sufrido algún robo y siempre estaba cerca cierta persona. Ayer defendió su propiedad y a su familia. Los vecinos de este pueblo estamos abiertos a todas las personas que vengan pero que lo hagan para integrarse y no para delinquir», añadió.

Asimismo, apuntó que «los delincuentes no deben ser víctimas y las víctimas, delincuentes» y concluyó: «Pedimos la pronta liberación de nuestro vecino y amigo Álvaro, que ayer defendió su propiedad y sus bienes como haríamos todos». Al término de la lectura, los vecinos prorrumpieron en aplausos.