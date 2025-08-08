Un mujer fallecida y tres heridos en un accidente múltiple en la N-122 a la altura de Zamora
En el siniestro se vieron implicados un camión, una furgoneta y dos turismos
Zamora
Viernes, 8 de agosto 2025, 21:25
Una mujer falleció esta tarde y otras tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico múltiple registrado a la altura del kilómetro 471 de la N-122, a la altura de Zamora. El siniestro, según confirmaron a Ical fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar pasadas las 19,30 horas y en el mismo se vieron implicados un camión, una furgoneta y dos turismos que circulaban en dirección Portugal.
Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil, a la Policía Local de Zamora, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado que se anula posterirormente.
En el lugar del siniestro el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una mujer y atendió a otras tres personas, dos varones y una mujer, que fueron trasladadas posteriormente en ambulancias soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.
