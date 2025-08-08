El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia medicalizada UME de Sacyl. N. C.

Zamora

Cinco heridos al colisionar dos turismos en el casco urbano de Villalpando

Todas las víctimas fueron evacuadas al hospital de Benavente

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:42

Cinco personas resultaron heridas esta tarde en un accidente de tráfico registrado en la localidad zamorana de Villalpando. El siniestro, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencia Castilla y León 112, tuvo lugar sobre las 13:45 horas cuando una llamada alertó de la colisión entre dos turismos a la altura del número 24 de la Carretera de Zamora.

Desde la sala del 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Villalpando y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar del suceso el personal sanitario atendió a cinco personas, cuatro mujeres de 30 y 31 años que fueron trasladadas en ambulancia soporte vital básico al hospital de Benavente y un varón de 22 años, que fue evacuado en UVI móvil al mismo centro asistencial.

