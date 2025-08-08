Cinco heridos al colisionar dos turismos en el casco urbano de Villalpando

El Norte Valladolid Viernes, 8 de agosto 2025, 19:42 Comenta Compartir

Cinco personas resultaron heridas esta tarde en un accidente de tráfico registrado en la localidad zamorana de Villalpando. El siniestro, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencia Castilla y León 112, tuvo lugar sobre las 13:45 horas cuando una llamada alertó de la colisión entre dos turismos a la altura del número 24 de la Carretera de Zamora.

Desde la sala del 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Villalpando y dos ambulancias soporte vital básico.

En el lugar del suceso el personal sanitario atendió a cinco personas, cuatro mujeres de 30 y 31 años que fueron trasladadas en ambulancia soporte vital básico al hospital de Benavente y un varón de 22 años, que fue evacuado en UVI móvil al mismo centro asistencial.