El Puente de Piedra de Zamora. Óscar F. Civieta.

Zamora

El lío con el Puente de Piedra: año y medio de obras, nueve meses de retraso y no cumple con la normativa

El Ayuntamiento, que culpa al director de obra, ha propuesto dos soluciones, pero ambas han sido rechazadas por Patrimonio de la Junta de Castilla y León

Óscar F. Civieta

Óscar F. Civieta

Zamora

Martes, 7 de octubre 2025, 08:19

Comenta

Con nueve meses de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista, el pasado 25 de marzo se reabría el Puente de Piedra de Zamora. Parecía ... el ansiado final de esta obra, que se fue embrollando con el paso de los meses. Pero no. Tras año y medio de trabajos y tres prórrogas, el carajal no había terminado. Actualmente, seis meses después de entregada la obra, el Ayuntamiento aún no la ha recibido porque la altura del pretil no cumple con la normativa.

