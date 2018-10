Dimite la concejala de Bienestar de Zamora por «falta de apoyo» de su equipo Ayuntamiento de Zamora. / Wikipedia Asegura que ha realizado un trabajo «muy difícil prácticamente en solitario» EL NORTE Valladolid Martes, 2 octubre 2018, 18:51

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Zamora, María José González Torijano, ha dimitido este martes de su responsabilidad tras denunciar públicamente que en muchas ocasiones no ha encontrado el apoyo de sus compañeros de Corporación y ha vivido «muchas presiones y momentos complicados».

González Torijano ha anunciado su marcha en una carta remitida a los medios de comunicación en la que ha asegurado, en declaraciones recogidas por Efe, que el «mundo político» no es para ella y que ha realizado un trabajo «muy difícil prácticamente en solitario».

La edil, que es psicóloga de profesión, ha detallado que accedió al puesto de concejala delegada de Bienestar Social con mucha ilusión y ganas de hacer muchas cosas y que en todo momento ha llevado a cabo su trabajo con «honestidad, responsabilidad y coherencia» con sus convicciones.

«Con el tiempo me he ido dando cuenta que nada es lo que parece y que este mundo político no es para todos», ha señalado en la misiva, en la que ha relatado que con el tiempo ha ido perdiendo la confianza que tenía en quienes le designaron y que le llevó a aceptar el cargo.

Ha explicado que en algunos momentos se ha sentido sola y sin el apoyo de muchos de sus compañeros de Corporación y en cambio ha agradecido la acogida y ayuda que le han prestado los trabajadores de la concejalía y las asociaciones y entidades ligadas con su área que ha conocido de cerca.

La edil, que ocupa el cargo desde noviembre de 2015 tras la dimisión por motivos personales de su predecesora, será sustituida por la siguiente en la lista de IU en las últimas elecciones municipales, Inmaculada Lucas.

El equipo de Gobierno municipal ha dado a conocer el relevo horas después de que la concejala anunciara su dimisión y el alcalde, Francisco Guarido, ha sostenido que los motivos transmitidos por la edil para dejar el cargo responden a una «visión subjetiva».