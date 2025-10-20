El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Detienen a dos hombres tras pillarles con 125 gramos de cocaína en Zamora

Los sujetos se desplazaban desde otra ciudad y hacían maniobras para evitar seguimientos policiales

El Norte

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:16

La Policía Nacional detuvo en una céntrica avenida de Zamora a dos hombres que llevaban 125 gramos de cocaína y dinero en metálico. Durante el operativo, los agentes observaron cómo los sujetos se desplazaban desde otra ciudad y hacían maniobras y cambios de velocidad para intentar evitar seguimientos policiales. Al llegar a Zamora, las dotaciones uniformadas interceptaron el coche e identificaron a sus dos ocupantes.

Al inspeccionar el vehículo, encontraron en un habitáculo un envoltorio de plástico que contenía una sustancia blanquecina, que resultó ser cocaína. Los investigadores del caso, especializados en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, instruyeron las oportunas diligencias.

La sustancia estupefaciente fue pesada y sometida a la correspondiente prueba que determinó el positivo en cocaína, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Zamora, que decretó el inmediato ingreso en prisión de ambos detenidos.

