El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Valladolid, cubierta por el humo de los incendios en la mañana del día 18 de agosto. A. Mingueza
Zamora

El Colegio de Médicos alerta sobre una falsa terapia para eliminar del organismo las toxinas de los incendios

«No existe método alternativo validado para eliminar toxinas por inhalación de humo«, recalcan estas autoridades sanitarias

El Norte

El Norte

Zamora

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:25

El Colegio de Médicos de Zamora y el Observatorio contra Pseudociencias y Pseudoterapias de la Organización Médica Colegial alertaron hoy sobre una falsa terapia que pretende «eliminar» del organismo humo y toxinas resultantes de los incendios registrados durante las últimas semanas en la provincia.

La terapia mencionada, que se anuncia «en un centro de yoga» de la capital zamorana, «carece de cualquier respaldo científico y constituye un ejemplo claro de pseudoterapia que puede generar falsas expectativas o retrasar la búsqueda de asistencia médica eficaz», según advirtieron fuentes del Colegio de Médicos de Zamora.

Noticias relacionadas

Contudente desmentido de Sanidad: no ha fallecido nadie en Salamanca por humo de los incendios

Contudente desmentido de Sanidad: no ha fallecido nadie en Salamanca por humo de los incendios

Los consejos de dos neumólogos tras 21 días de contaminación: «Hay que salir lo imprescindible y protegerse»

Los consejos de dos neumólogos tras 21 días de contaminación: «Hay que salir lo imprescindible y protegerse»

«No existe método alternativo validado para eliminar toxinas por inhalación de humo. La única atención eficaz es la valoración médica en centros sanitarios autorizados», recalcaron.

En este contexto, el Colegio de Médicos, que insistió en su «compromiso» con la salud «basado en la evidencia científica» y su trabajo de «protección» de los pacientes frente a pseudoterapias, solicitó a las autoridades competentes que «investiguen» este tipo de prácticas «por posible publicidad engañosa e intrusismo profesional».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  3. 3

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  4. 4

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  5. 5 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  6. 6

    El antiguo carril bici de Isabel la Católica desaparece por completo y los peatones ganan dos metros de acera
  7. 7 Una disputa entre familias provocó el tiroteo en Ávila que acabó con un muerto y cuatro heridos
  8. 8 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  9. 9

    De churros a tapas gratis en una icónica cafetería del barrio de San Nicolás
  10. 10 Nuevo pellizco de la ONCE en un pueblo de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Colegio de Médicos alerta sobre una falsa terapia para eliminar del organismo las toxinas de los incendios

El Colegio de Médicos alerta sobre una falsa terapia para eliminar del organismo las toxinas de los incendios