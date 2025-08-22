El Colegio de Médicos alerta sobre una falsa terapia para eliminar del organismo las toxinas de los incendios

Valladolid, cubierta por el humo de los incendios en la mañana del día 18 de agosto.

El Colegio de Médicos de Zamora y el Observatorio contra Pseudociencias y Pseudoterapias de la Organización Médica Colegial alertaron hoy sobre una falsa terapia que pretende «eliminar» del organismo humo y toxinas resultantes de los incendios registrados durante las últimas semanas en la provincia.

La terapia mencionada, que se anuncia «en un centro de yoga» de la capital zamorana, «carece de cualquier respaldo científico y constituye un ejemplo claro de pseudoterapia que puede generar falsas expectativas o retrasar la búsqueda de asistencia médica eficaz», según advirtieron fuentes del Colegio de Médicos de Zamora.

«No existe método alternativo validado para eliminar toxinas por inhalación de humo. La única atención eficaz es la valoración médica en centros sanitarios autorizados», recalcaron.

En este contexto, el Colegio de Médicos, que insistió en su «compromiso» con la salud «basado en la evidencia científica» y su trabajo de «protección» de los pacientes frente a pseudoterapias, solicitó a las autoridades competentes que «investiguen» este tipo de prácticas «por posible publicidad engañosa e intrusismo profesional».

