Los consejos de dos neumólogos tras 21 días de contaminación: «En estos casos lo mejor es salir lo imprescindible y protegerse»

Desde este jueves, 21 de agosto, queda desactivada la 'Situación 1, Preventiva' que el Ayuntamiento de Valladolid había decretado, desde el día 31 del mes pasado, a causa de un episodio de contaminación atmosférica por elevados niveles de ozono. El Servicio de Medio Ambiente ha informado que durante la jornada del miércoles no se superó el valor de 100 microgramos por metro cúbico en ninguna de las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento (RCCAVA), en contraste con lo que venía pasando en las últimas semanas y que obligó a imponer, hasta la fecha, la alerta establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, llegando incluso a considerarse una serie de restricciones al tráfico rodado que, finalmente, no han sido necesarias.

A las elevadas concentraciones de ozono troposférico en Valladolid, se ha sumado la devastadora situación medioambiental de Castilla y León en las últimas semanas, protagonizada por los atroces incendios forestales que han arrasado buena parte de la región y que han dado lugar a la proliferación de partículas PM2.5 y PM10, desplazadas por el aire hasta la ciudad. Han sido 21 días en los que Valladolid se ha visto inmersa en singulares episodios de contaminación. Una vez fuera de riesgo, ¿qué consecuencias han quedado para la salud humana?

«Los problemas más importantes suelen ser irritativos de mucosas e inflamación bronquial» Carlos Disdier Jefe del Servicio de Neumología de Hospital Clínico de Valladolid

«Si se trata de sujetos sanos, se debe volver a la normalidad. En pacientes respiratorios crónicos, debe mantenerse la vigilancia al menos una semana. En caso de aparición de nuevos síntomas, y si estos impiden realizar una actividad diaria normal, se debe consultar con los médicos de referencia», indica el doctor Carlos Disdier, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y presidente de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista. «Efectivamente, han sido días en los que se debía extremar las precauciones. Los problemas más importantes suelen ser irritativos de mucosas e inflamación bronquial que se traducen en picor de mucosas, irritación ocular, tos, falta de aire y molestias torácicas. Los efectos en pacientes asmáticos y con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) pueden ser más acentuados y perdurar más tiempo, necesitando medicación de rescate», explica Disdier. Sin embargo, los efectos de la contaminación también han podido sentirse en pacientes con determinadas cardiopatías y padecimientos relacionados. «La inhalación de material particulado puede llegar al torrente circulatorio y producir problemas cardiovasculares», añade el especialista.

Sin embargo y de manera afortunada, la situación en las urgencias no ha sobrepasado «la misma tasa de agudizaciones y de ingresos que otros años», como ha asegurado el propio Disdier. En cualquier caso, para tranquilidad de la ciudadanía, mientras permanecía vigente la 'Situación 1, Preventiva', la neumóloga Tania Álvaro de Castro, del Hospital Universitario Río Hortega, ya había trasladado una serie de recomendaciones para protegerse de la inhalación de las sustancias nocivas, no sin antes identificar los grupos de riesgo. «En especial, pacientes crónicos de enfermedades respiratorias o cardiovasculares, pero también los niños, las embarazas y las personas mayores».

Lo más importante, como indica la doctora, es «limitar el tiempo al aire libre y, si no hay más remedio que salir, protegerse con mascarillas FFP2 y con gafas de protección ocular. No vale un pañuelo, no valen mascarillas no homologadas». Pero también es fundamental cuidar los hábitos saludables para disminuir los factores riesgo de raíz. En resumidas cuentas: «No fumar», asevera.

¿Y ahora qué?

«Es esperable que a medida que pasen los días y, si se mantiene la calidad del aire, el riesgo se vaya minimizando», señala el doctor Disdier. Sin embargo, «hay que estar pendientes de las recomendaciones de las Agencias de Salud Pública y de los controles de los Ayuntamientos». En Valladolid, el equipo de Gobierno insiste en la utilización preferente del transporte público, sobre todo, en las horas centrales del día, para rebajar la contaminación generada por el uso de vehículos individuales.

En caso de repunte o en situaciones similares, la neumóloga Tania Álvaro recuerda que «es preciso cerrar puertas y cerrar ventanas, de forma que si entra algo de aire contaminado sea el mínimo posible». La especialista no pasa por alto el empleo de aires acondicionados en esta época calurosa, porque «a veces hay dudas de si se pueden usar o no». «En principio sí, siempre y cuando sean aparatos en los que no se produzca un intercambio con el aire del exterior que nos entre a casa», apunta como recomendación final.

