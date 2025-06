El campus de fútbol de Aitor Karanka llega a Toro con vocación de convertirlo en su sede fija

Óscar F. Civieta Toro Jueves, 12 de junio 2025, 08:29 Comenta Compartir

Probablemente, la mayoría de los niños y niñas que el pasado martes abarrotaron el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro nunca habrán visto jugar a Aitor Karanka. Con suerte (y mucha memoria) le recordarán como segundo entrenador de José Mourinho en el Real Madrid. Habrán sido sus padres los que le hayan contado que era un defensa central zurdo, que jugó en el Athletic Club, en el Real Madrid y que llegó a debutar con la Selección Española. Quizá, los que más hayan profundizado, le habrán explicado a su hijo o hija que, como ayer subrayó uno de los organizadores, fue uno de los primeros defensas del fútbol español que empezó a sacar el balón «aseado», sin esos tan típicos 'pelotazos' del fútbol de antaño».

Este verano, esos pequeños que sueñan con ser profesionales, escucharán del propio Karanka los mejores consejos, no solo deportivos, sino también vitales, personales o educativos. Porque, gracias a la Unión Deportiva Toresana (UDT), la AK Academy 2025 (el campus del exfutbolista vitoriano) llegará a Toro del 4 al 8 de agosto. Y lo hace, además, como apuntaron fuentes de la organización, con la intención de que el municipio zamorano se convierta en su sede fija.

Se desarrollará en el Campo de Fútbol Municipal IV Centenario de Toro, en el que el Ayuntamiento acaba de invertir 12.000 euros «para dejarlo a punto», como informó el concejal de Deportes, Carlos Rodríguez. Cuenta también con el apoyo de la Caja Rural de Zamora y los precios son de 100 euros para los jugadores de la UDT y los abonados (e hijos de abonados) al Centro Deportivo LiderSport Toro. Para el resto, la inscripción costará 120 euros.

«Valores, raíces y educación»

La celebración del campus de Karanka en Toro supone una continuación del I Campus Leyendas España, que tuvo lugar en 2024, y en el que participaron 38 niños. El objetivo en este caso es superar esa cifra. Para Iñaki Urtasun, presidente de la UDT, «es una manera de situar a Toro al mejor nivel en el mundo deportivo provincial y autonómico».

Y el verdadero protagonista (después de los niños), Aitor Karanka, hizo mucho hincapié en que, mucho más importante que ganar tres Champions, es crear «raíces, educación». Lleguéis, o no, al fútbol profesional, señaló el ex del Real Madrid, lo que importa es que disfrutéis. «Yo a mi hijo no le pedí que ganara tres Champions, sino que estudiara, y eso es lo que ha hecho, y lo que tenéis que hacer vosotros: estudiar y hacer caso a vuestros padres», comentó.

Reiterando ese compromiso con los valores, el ex segundo entrenador del Real Madrid explicó que «en el fútbol se sacan muchas cosas de quicio, se idolatra demasiado y cuando estás dentro, en multitud de ocasiones te confundes. La vida no es el fútbol», enfatizó. Por ello, agregó, en el campus no habrá premios al mejor jugador o la mejor jugadora, sino al mejor compañero, «porque se trata de crear personas».

Ampliar Muchos niños en la presntación del campus de Aitor Karanka. ÓSCAR F. CIVIETA.

Lo que no empece, por supuesto, para que también jueguen al fútbol: «Se os van a dar todas las herramientas necesarias para que disfrutéis del fútbol, del trabajo en equipo, de compartir», añadió Karanka, que le puso la miel en los labios a los allí congregados prometiendo anécdotas interesantes cuando no hubiera cámaras delante.

Sobre eso precisamente incidió Julio García, de LiderSport, que aconsejo a los chavales que «estrujaran a preguntas a todos los que vayan. Lo importante no es tener unas botas mejores o peores, sino que conozcáis el deporte», afirmó.

En el Campus de Aitor Karanka, informaron, los entrenamientos se adaptan al nivel técnico y táctico de cada jugador y están dirigidos por profesionales experimentados y cualificados que trabajan a diario con niños. Todas las actividades, enfatizan, «están enfocadas a inculcar valores humanos de compañerismo, fair-play y respeto».

Los que quieran apuntarse, pueden informarse en el mail campusAK@lider-sport.es o en los teléfonos 625 117 486 y 692 196 705.