David Carrión: «Me alegro enormemente por las siglas del partido y por los habitantes de Castilla y León» David Carrión, diputado provincial de Ciudadanos en Zamora, durante un pleno. / Ciudadanos Zamora El diputado provincial de Ciudadanos en Zamora se muestra satisfecho con la elección de Francisco Igea ALICIA PÉREZ ZAMORA Lunes, 11 marzo 2019, 16:52

El único diputado provincial de Ciudadanos en Zamora, David Carrión, se ha mostrado satisfecho con la elección de Francisco Igea como candidato del partido a la Junta de Castilla y León. «Me alegro enormemente por las siglas del partido y sobre todo por los habitantes de Castilla y León porque van a tener un representante político a la altura de lo que se merecen», ha afirmado David Carrión, después de conocer que Igea ha ganado las primarias tras la revisión de los votos.

Además, David Carrión ha asegurado que se alegra porque es «un palo a esta mafia orquestada que ha sido Ciudadanos en parte de la región y de la provincia de Zamora».

El diputado provincial, que ya había anunciado el pasado 25 de febrero que no será candidato de Ciudadanos en las próximas elecciones municipales pero que agotará la legislatura como diputado de la formación naranja, se ha mostrado satisfecho con la victoria de Igea. «Solo me fastidia que esto no hubiera pasado hace un año, que se hubiera hecho con los mandos del partido en la región una persona tan honesta», ha manifestado.