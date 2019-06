Alcaldes y concejales del PSOE de Zamora irrumpen en la sede por el expediente a Tomás del Bien Alcaldes y concejales del PSOE de Zamora irrumpen en la sede por el expediente a Tomás del Bien / J. L. Leal / ICAL Unas 100 personas se concentraron frenet a la sede del PSOE de Zamora e irrumpieron en la Comisión Ejecutiva Provincial EL NORTE Zamora Lunes, 24 junio 2019, 21:53

Unas 100 personas, incluyendo cerca de una veintena de alcaldes socialistas y otros tantos concejales de varias comarcas zamoranas y de la capital, se concentraron hoy frente a la sede del PSOE de Zamora para protestar por el expediente de expulsión abierto contra el regidor de Toro, Tomás del Bien, después de que este consiguiera ser elegido diputado provincial en un proceso marcado por la polémica, según informa Ical.

Parte de las personas concentradas accedieron a la sede del PSOE e interrumpieron la Comisión Ejecutiva Provincial mientras gritaban consignas como «antidio, dimisión», «fuera, fuera», «no representáis a nadie, sois unos sinvergüenzas», «culpable él y los que le apoyan», «yo soy Tomás» y «Tomás, diputado».

Concentración hoy frente a la sede del PSOE de Zamora. / J. L. Leal / ICAL

La interrupción, en la que participaron unas veinte personas, duró diez minutos, en los que la tensión provocó que, además de los documentos sonoros y visuales recabados por los medios de comunicación, algunos de los integrantes de la Comisión Ejecutiva registraran con sus teléfonos móviles las protestas.

Entretanto, en las escaleras de la sede y en el exterior aguardaba al mayoría de los concentrados, procedentes, sobre todo, de Toro, aunque también hubo presencia de las agrupaciones de Castroverde de Campos y Villalpando, por lo que se refiere a Tierra de Campos; agrupaciones de Aliste, Sayago, Tábara, Benavente y una representación de la capital. «Hay que practicar la democracia y, en este momento, nuestro partido no la está aplicando. Tomás del Bien, apoyado masivamente en las urnas también lo ha sido para la Diputación, con el respaldo de los alcaldes y concejales de la zona, y también en sede judicial. La Ejecutiva Provincial», señaló con vehemencia el secretario de la Agrupación Local de Toro, José Luis Arroyo.

«También me han avisado por presentar una candidatura y apoyar a Tomás. Sería una vergüenza que un concejal que ha hecho hace pocos días 40 años de afiliado, como ninguno de los que están ahí dentro, que sea expulsado», sentenció.

Igualmente, incidió en que «se respete la democracia» y apostilló: «Que desaparezcan los pequeños caciques que están en nuestro partido y que tienen la provincia secuestrada. Han destruido al Agrupación Local de Zamora y ahí están los resultados», en alusión a los tres concejales obtenidos por el PSOE en las pasadas Elecciones Municipales.

Por su parte, el alcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera, que cuenta con el récord de llevar 40 años como regidor e iniciar un nuevo mandato con mayoría absoluta, expresó su apoyo a Tomás del Bien. «Los que no alcanzan poder, no hacen nada y a los que la ciudadanía no quiere ni ver son los que quieren mandar. Eso es ilógico. Además, de una forma torticera, tramposa y vengativa. Yo tengo abiertos dos expedientes y me pueden abrir el tercero y expulsarme. Mi socialismo no me lo van a quitar ninguno de los que están ahí», afirmó, señalando con un ademán la sede provincial. «Que la democracia brille. Que a Tomás del Bien se le admita lo que realmente ha ganado, refrendado por los compañeros. Eso tiene que valer. En este momento, algunos están haciendo las cosas con más fascismo que el PP y VOX», aseguró.

Interrupción de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE Zamora. / J. L. Leal / ICAL

Por su parte, la alcaldesa de San Vitero, Vanesa Mezquita, recalcó que Tomás del Bien «salió elegido por los militantes de Toro y es el diputado de Toro, guste más o guste menos» y que «la única forma de conseguir la Diputación es que Tomás sea el diputado».

Además, hizo hincapié en que el PSOE es «un partido democrático» y concluyó: «Lo tengo claro pero parece que ellos no. ¿Por qué no tienen que echar? ¿Hemos hecho algo? A lo mejor son ellos los caciques, que quieren que vayamos con las orejeras, como los burros».

El exsecretario general del PSOE de Zamora Antonio Plaza, mostró su pesar ante la situación generada y calificó de «lamentables» los «extremos» alcanzados en un proceso que «culmina» hoy. «Mira que ha habido incidencias en la historia del Partido pero esto no lo había visto nunca. La frase más oída es que no entiendo nada. El expediente abierto a Tomás del Bien no tiene causa política en sí misma y estamos en un partido democrático que tiene que respetar las normas», rubricó.

«Esto puede traer consecuencias profundas para el presunto expedientado y para quienes organizan el expediente. La cuestión no ha sido tan grave y no hay justificación para la apertura de ese expediente disciplinario», reiteró.

Media hora después de despejarse la concentración, el secretario general del PSOE de Zamora Antidio Fagúndez, condenó, en nombre de la Comisión Ejecutiva Provincial y «con el respaldo» de la Autonómica y la Federal, los incidentes registrados en la sede. «Se ha instado a una serie de afiliados y a otras personas a venir aquí con violencia física y verbal para coartar las decisiones democráticas que se toman en el Partido socialista. Ha habido amenazas, creo, incluso, a algunos miembros de la Comisión Ejecutiva. Ha sido muy desagradable. Lo tenemos todo grabado y lo trasladaremos a los órganos superiores», denunció.

«No deja de ser un garbanzo negro en un gran olla. El 90 por ciento de los afilados, concejales y alcaldes se han comportado ejemplarmente durante este año y medio que ha estado esta Comisión Ejecutiva. Nos ratifica e que las decisiones que estamos tomando son las correctas. Hemos trasladado este tipo de actitudes a nuestros órganos superiores y muchos de ellos tendrán que ser responsables», advirtió.

Concentración hoy frente a la sede del PSOE de Zamora. / J. L. Leal / ICAL

Expulsión

Fagúndez, quien aseguró que se trabaja por conseguir el Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora, resumió la historia de la polémica relacionada con la elección de los diputados provinciales y acusó a Tomás del Bien de «mentir» al afirmar que no presentaría una lista alternativa. «Presentó, por un lado a José Luis Arroyo, que presentó una lista el miércoles, que retiró el jueves para presentar al alcalde de Toro. La Comisión Ejecutiva Federal llamó a Tomas del Bien y le advirtió de las consecuencias de no retirar la candidatura», relató.

«A las tres de la tarde, dijo que iba a dimitir porque quería seguir en el Partido. A las cinco, me pidió por escrito que no iba a tener expediente disciplinario si dimitía y el jueves no dimitió. El viernes le expliqué las consecuencias y, a media mañana, dijo que no iba a abandonar su acta de diputado. Esta misma mañana, la Comisión Ejecutiva Federal nos ha comunicado su expulsión del Partido Socialista», agregó.

Por último, Antidio Fagúndez hizo hincapié en que el «ruido mediático» no ha «amedrentado» a la Comisión Ejecutiva Provincial. «Nos consolidan. Tengo la unión de todos los secretarios generales de las agrupaciones, excepto la de Toro, que quiere intentar conseguir por la fuerza algo que no se le va a permitir. Tenemos la resolución y ahora seguiremos trabajando con los otros dos partidos políticos para conseguir el Gobierno de la Diputación», indicó. «El objetivo, como ya pasó con Antorrena en su momento, es intentar torpedear al Partido Socialista en un momento tan importante. Hay voluntad de llegar a tener un cambio en la Diputación», rubricó.