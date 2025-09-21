Valladolid Motor Vintage: cultura del automóvil en movimiento El plazo de inscripción se cierra el miércoles 1 de octubre y el evento se desarrollará el domingo 5

Más que un simple espectáculo, Valladolid Motor Vintage es un verdadero viaje a través del tiempo donde la historia del automóvil cobra vida. Durante once ediciones este museo, hermoso y efímero, ha reunido a los principales protagonistas del mundo de los vehículos clásicos y antiguos para que propietarios y público puedan vivir plenamente su pasión o revivir sus recuerdos.

Valladolid Motor Vintage 2025, es también una oportunidad para conocer a profesionales, para intercambiar opiniones y experiencias, para resolver problemas como coleccionistas o sencillos propietarios. ¿Tienes dudas sobre la mejor manera de llevar a cabo tu proyecto de restauración? En VMV podrás conocer propietarios o clubes especializados en tu modelo favorito ¿Necesitas asesoramiento sobre seguros para un vehículo clásico? Profesionales del sector están ahí para responder a tus preguntas.

En un momento en que el automóvil clásico hace visible nuestras propias historias y vivencias, tu afición es la mejor herramienta para defender esta pasión. Para promover la labor de conservación o recuperación de antiguos vehículos, para preservar nuestro patrimonio, acudir a una plataforma como el VMV es un medio fantástico para que, desde una postura constructiva y de respeto en la forma y en el fondo, se pueda captar la atención, sensibilizar sobre el valor de los vehículos clásicos y antiguos.

Y en esta misma línea, un tema que preocupa a los amantes de los clásicos y antiguos son las Zonas de Bajas Emisiones. En el caso de Valladolid Motor Vintage 2025, tanto los accesos como la zona de exposición, el Paseo Central y Acera de Recoletos, quedan fuera de la ZBE de Valladolid

Cómo participar

La participación en la XII edición de Valladolid Motor Vintage, que se celebra el próximo domingo 5 de octubre, es gratuita y abierta a todo tipo de vehículos a motor: coches, motos, de competición, industriales (camiones y furgonetas), de bomberos, militares, tractores..., con fecha de fabricación anterior a 31 de diciembre de 1995.

Se deberá realizar la inscripción previa antes de la medianoche del próximo miércoles 1 de octubre, aportando los datos sobre la categoría, la marca y modelo del vehículo, año de fabricación, y fotografía actual que permita comprobar el estado del vehículo.

Se puede hacer directamente en la Oficina Comercial de El Norte de Castilla en la calle Vázquez de Menchaca, número 10 de Valladolid. O bien desde dispositivos digitales en: https://vmv.elnortedecastilla.es/inscripcion/

No se admitirán vehículos no inscritos previamente y confirmada esta inscripción por la organización. Y la organización de VMV se reserva el derecho a rechazar vehículos con una mala imagen de conservación, alteración de sus formas originales o que incorporen publicidad ajena a su naturaleza y época.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha. Domingo 5 de octubre, de 11:00 a 14:30 horas. Llegadas participantes: de 9:00 a 10:30 horas.

Lugar. Paseo Central del Campo Grande, Acera de Recoletos y Plaza de Zorrilla.

Vehículos admitidos. Con fecha de fabricación anterior al 31 de diciembre de 1995, y/o vehículos con matrícula histórica.

Inscripción. Gratuita. Límite: miércoles 1 de octubre en El Norte de Castilla (calle Vázquez de Menchaca, 10); o bien on line: https://vmv.elnortedecastilla.es/inscripcion/No se admiten vehículos cuya inscripción no esté confirmada.

Patrocinadores y colaboradores. Mapfre, Fundación Michelin, Lexus Valladolid, Red ITV Itevelesa, Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Rock on Wheels España.

Premios:

Premios Itevelesa al coche más antiguo y a la moto más antigua, premio al vehículo industrial más antiguo; premio al vehículo más antiguo con neumáticos Michelin; premio Mapfre; premio al vehículo llegado de más lejos; premio al club con mayor número de inscritos; premio al club con mayor número de inscritos de fuera de Valladolid; concurso de fotografía entre los participantes.