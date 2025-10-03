Valladolid Motor Vintage arranca motores el domingo 5 de octubre La cita, organizada por El Norte de Castilla, comenzará a las 11:00 horas, aunque los participantes tienen su entrada entre las 9:00 y las 10:30 horas

Santiago de Garnica Viernes, 3 de octubre 2025, 22:01 Comenta Compartir

Siluetas atemporales, mecánicas excepcionales, apasionados de todos los rincones..., arranca una nueva edición del museo efímero más grande de Castilla y León dedicado a vehículos antiguos y clásicos.

Valladolid Motor Vintage es el evento perfecto para revivir momentos inolvidables y descubrir tesoros de coches clásicos. Un museo en el que cada vehículo cuenta la historia de su fabricante, de sus propietarios, y transmite el espíritu de su época Y ese encuentro de relatos se dará cita mañana domingo 5 de octubre en la Plaza de Zorrilla, el paseo Central del Campo Grande y la Acera de Recoletos gracias a la decimosegunda edición del Valladolid Motor Vintage. Quinientos vehículos, quinientas historias contadas por automóviles centenarios como un Berliet MGB-2 o un Delahaye; representantes de los años 20 o 30, como Ford A o Wolseley Nin. Y la historia avanza a través de los años 40 y 50 y de la mano de los Citroën Traction, 11, 15, o DS, Mercedes…. Y llega a los clásicos populares de marcas como Seat (con presencia de varios modelos inéditos de la colección Seat Históricos), Renault, SIMCA, Mini…. Y por medio nombres que hacen soñar como muchos Porsche y Ferrari…. Y motos, camiones … Muchos vehículos inéditos para descubrir en esta cita organizada por El Norte de Castilla.

Y como contraste, las últimas novedades de Lexus Valladolid: RX500, el espectacular LM, NX 450h+; UX F-Sport y LBX. Lexus es una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la perfección, la excelente calidad de sus productos, una tecnología muy sofisticada como es la Lexus Hybrid Drive y todo ello vestido con espectaculares diseños. Una oportunidad para conocer en vivo una gama completa de vehículos electrificados que comprende modelos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

La organización invita a disfrutar de la fiesta respetando los vehículos inscritos, esos que los propietarios ponen ante nuestros ojos para despertar recuerdos y recuperar historias.

En definitiva, una fiesta para todos los públicos con música, premios y la voz de Carlos Flores como 'conductor' de esta cita ineludible para los amantes de los coches clásicos, una oportunidad para descubrir vehículos excepcionales y de compartir pasiones entre aficionados, entre todos los asistentes.

Información práctica

Fecha. Domingo 5 de octubre, de 11:00 a 14:30 horas. Llegadas participantes: de 9:00 a 10:30 horas.

Lugar. Paseo Central del Campo Grande, Acera de Recoletos y Plaza de Zorrilla.

Vehículos admitidos. Con fecha de fabricación anterior al 31 de diciembre de 1995, y/o vehículos con matrícula histórica.

Patrocinadores y colaboradores. Mapfre, Fundación Michelin, Lexus Valladolid, Red Itevelesa, Ayuntamiento de Valladolid, Coca-Cola y Rock on Wheels España.

Premios:

Premios Itevelesa al coche más antiguo y a la moto más antigua, premio al vehículo industrial más antiguo; premio al vehículo más antiguo con neumáticos Michelin; premio Mapfre; premio al vehículo llegado de más lejos; premio al club con mayor número de inscritos; premio al club con mayor número de inscritos de fuera de Valladolid; concurso de fotografía entre los participantes.