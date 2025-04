Los vuelos preferidos de los vallisoletanos para viajar en Semana Santa

El visado, un «trabajo a mayores» que no frena las escapadas a Reino Unido

Desde principios del mes de abril, aquellos ciudadanos tanto de España como del resto de países de la Unión Europea que quieran viajar al Reino Unido deben presentar una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), un permiso que no ha frenado la demanda desde Valladolid para viajar hasta la isla. Así lo confirma el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Valladolid, Miguel Íncera, quien explica que son las compañías las que gestionan y realizan este trámite y no el cliente en cuestión. «No notamos el impacto porque para nosotros es algo normal, forma parte del día a día. El tema de visados, autorizaciones... Para nosotros es un trabajo a mayores de cara a los clientes, pero al cliente en sí no le afecta y realmente creo que la gente no está más reticente a la hora de viajar al Reino Unido por este tenma», asevera.

Dice, en este sentido, que estos trámites es su «pan de cada día». Son muchos los países que solicitan algún documento específico para poder viajar a su territorio. «Cada vez son más los países que lo instauran. Por ejemplo, hace unos días Tailandia implantó una autorización, que es gratuita, pero que también hay que cumplir. Nosotros lo hacemos y el cliente se despreocupa por completo», añade