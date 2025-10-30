Vox trae a Valladolid la batalla contra el PP por las zonas de bajas emisiones y la tasa de basuras

La pregunta a Santiago Abascal era acerca de su decisión de mantener ayuntamientos PP-Vox después de romper en los gobiernos autonómicos. Y su respuesta, ... después de admitir «discrepancias» en asuntos culturales o de servicios sociales, fue directa a por otro objetivo: las zonas de bajas emisiones. «Tenemos fuertes discrepancias[...], también enlo que tiene que ver con las bajas emisiones en Valladolid, donde espero que se encuentre la fórmula para retirar esas multas que se han puesto, y para que no se persiga a la gente más humilde. Y si no, nosotros tendremos que valorar otras alternativas».

Ha pasado una semana de aquella frase. En el Pleno del Ayuntamiento de Valencia, este martes, Vox decidió votar en contra de la zona de bajas emisiones. El titular de Las Provincias de Valencia fue: «Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia». Vox, como en Valladolid, gobierna la ciudad junto al PP, con María José Catalá (PP) como alcaldesa. La medida debía entrar en vigor el 1 de diciembre y ahora el PP, con su socio en otra posición, debe alcanzar un acuerdo con la oposición, más partidaria de aumentar las restricciones, para no poner en riesgo 115 millones de euros de fondos europeos, según Compromís.

Acto seguido, Vox anunciaba que lo próximo será llevar «a todos los ayuntamientos y parlamentos de España» mociones y proposiciones para «derogar las zonas de bajas emisiones y el tasazo de basuras». Medidas que atribuyen por igual al PSOE y al PP. Y ahí es donde la amenaza velada de Santiago Abascal en su entrevista con El Norte toma toda su dimensión.

En Valladolid se han impuesto más de ocho mil multas en los primeros meses de funcionamiento del sistema a pleno rendimiento, ya que previamente hubo un tiempo de aclimatación en el que no se impusieron sanciones. Vox aprobó en el Pleno, junto al PP, la zona de bajas emisiones, que se restringió al máximo y empequeñeció el diseño inicial previsto por el anterior equipo de Gobierno. Además, se incluyeron bastantes exenciones, no solo para los empadronados en el centro, sino también para «personas con enfermedades que vean condicionado el uso del transporte público por alguna enfermedad o lesión, aquellas personas con una discapacidad reconocida, mujeres embarazadas y otros casos similares». Estas exenciones, por ejemplo, nacieron de una enmienda de Vox, que quería añadir otras muchas cuestiones que finalmente se quedaron por el camino.

Irene Carvajal asegura que aún no han recibido ninguna indicación de la dirección nacional de Vox respecto a la zona de bajas emisiones, pero se mostraba de acuerdo en que, por el principio jurídico de 'non bis in idem', no tiene sentido que se multe a un ciudadano por entrar varias veces en el mismo día a la zona de bajas emisiones, por ejemplo.

Que Vox apoyara en el Pleno la implantación de la zona de bajas emisiones, después de una negociación con el PP, le costó a Carvajal una discusión pública con uno de los que hasta hace poco eran pesos pesados de la formación, Javier Ortega Smith. Este calificó como una «vergüenza y una pena» la implantación de la zona de bajas emisiones en Valladolid, crítica ante la que Carvajal recordó que el Comité Ejecutivo Nacional había dado el visto bueno a su voto favorable en el Pleno. «Porque nos obliga la ley y tenemos la amenaza del ministro de Transportes», dijo. Y envió un recado a su socio de Gobierno municipal: «Si por el PP fuera, hoy habría entrado en vigor en Valladolid la zona de bajas emisiones que Óscar Puente había previsto».

Ese será, por tanto, el mensaje que puede volver a traer Vox a Valladolid, esta vez acompañado de una tasa de basuras cuya implantación está resultando un quebradero de cabeza para el equipo de Gobierno municipal. Vox ya está en precampaña, lanzado tanto en Castilla y León como, desde ayer mismo, en Extremadura, comunidad que se anticipará en inaugurar el nuevo ciclo electoral. Allí, el 21 de diciembre. Aquí, el 15 de marzo. Después, Andalucía hacia mediados de 2026 y generales y municipales en mayo de 2027. Los dos diputados que sostienen el discurso económico de Vox en el Congreso, José María Figaredo y Carlos Quero, comparecen hoy en Valladolid en un mitin en el centro Bailarín Vicente Escudero. Quero estaba en Valencia el martes, cuando Vox desbarató la zona de bajas emisiones de la ciudad. Y ese mismo mensaje lo trasladará aquí.

A cuatro meses y medio de las urnas en Castilla y León, la batalla política entre Vox y PP se traslada, así, a los ayuntamientos en los que aún gobierna. Y en la comunidad, Valladolid es el más relevante de todos los que todavía persisten.