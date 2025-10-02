El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La portavoz del Grupo Municipal, Irene Carvajal, en un pleno celebrado en mayo. Rodrigo Jiménez

Vox planteará informar a las mujeres sobre el 'síndrome post aborto' en el Ayuntamiento de Valladolid

El Grupo Municipal secunda la idea propuesta en el Consistorio madrileño

El Norte

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:32

Comenta

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valladolid planteará la iniciativa realizada por este grupo en el Consistorio madrileño para informar en los centros dependientes sobre el «síndrome post aborto» y que salió adelante con los votos de la formación y de PP.

«Lo plantearemos», ha asegurado la portavoz Irene Carvajal en declaraciones recogidas por Europa Press. Para la también teniente de alcalde y concejal de Educación, todo lo que sea «amplificar el conocimiento de los posibles efectos que puede tener una intervención de este tipo no transgrede la legalidad en vigor».

Para la edil vallisoletana un «consentimiento completo» no es motivo de «coacción» y lo ha comparado con el que va a un notario a firmar una escritura y se le «informa de pe a pa». «Creo que el consentimiento, cuanto más completo sea, menos viciado está y, por lo tanto, más válido es», ha argumentado.

Carvajal ha insistido en que, como jurista, «no hay un derecho al aborto, el único derecho constitucional es el derecho a la vida» y que el partido tiene una línea clara al respecto. «Y, por lo tanto, insisto, los consentimientos para la práctica de un aborto entiendo que no tienen por qué estar viciados, que deben ser completos y que se deben de conocer todos los posibles efectos del mismo», ha reincidido.

En este punto, ha recordado que su grupo ha conseguido que el Ayuntamiento, a través de los presupuestos, apoye «en igualdad de condiciones» a aquellas entidades como Red Madre, que hace «una labor de acompañamiento y de ayuda a todas esas madres que libre y voluntariamente han decidido tener a sus hijos en una situación de vulnerabilidad absoluta, o por abandono de sus parejas o porque son personas en riesgo de exclusión social».

