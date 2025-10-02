La Junta no hará cambios en la prestación del aborto

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 15:43

La Junta de Castilla y León ha afirmado hoy que no pretende realizar «cambios» sobre la prestación para la interrupción voluntaria del embarazo tras aprobarse una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, que apuesta por informar a las mujeres del 'síndrome postaborto'.

«Nuestra idea es no realizar modificaciones obre la estructura de la actividad que tenemos actualmente» afirmó el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.

En ese sentido, aseguró que la Junta va a seguir «funcionando» en esta materia, que no llegó a citar por su nombre, como hasta «el momento presente», es decir, «sin nuevas modificaciones y cambios», después de que fuera preguntado si el 'síndrome postaborto' se asemejaba al protocolo planteado a principios de 2023 y que fue retirado antes de que llegara a aplicarse.

Finalmente, el consejero portavoz insistió en que la Junta apuesta por «respetar» los derechos vigentes en esta materia, así como por buscar fórmulas para hacerlos compatibles, pero sin hacer «cambios» en este ámbito.