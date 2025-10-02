El Viernes Santo de Valladolid, en formato 3D para exportar «a todo el mundo»

Pura maravilla de arte y de virtuosismo. La máxima del escrita por Ángel María de Pablos Chapado y convertida en marca de Valladolid desde hace ... varias décadas se complementa ahora con el aspecto tecnológico. Y es que la imaginería semanasantera de la capital está digitalizándose para convertirse en más internacional si cabe.

El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Cofradías están digitalizando las tallas históricas de la Semana Santa en lo que significa un proyecto pionero en España. Se trata de un proyecto para «ver, palpar y sentir» desde cualquier lugar y dimensión una de las esencias del «patrimonio religioso, cultural y turístico» de los vallisoletanos.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presentado este doble «tesoro imborrable de nuestra Semana Santa» con un primer avance de la propuesta tecnológica que nace adaptado a los tiempos «para preservar el arte barroco y sea accesible para todos, incluso para los que no estén en la ciudad y durante todo el año».

Esta digitalización ha comenzado con tres imágenes emblemáticas: El Señor Atado a la Columna y La Piedad, ambas de Gregorio Fernández, y Nuestra Señora de las Angustias, de Juan de Juni. Tres máximos exponentes del arte imaginero vallisoletano del siglo XVI y XVII donde la precisión y el hiperrealismo de estas réplicas en tres dimensiones mostrarán tanto la gran calidad del trabajo en madera de hace varias centurias como la esencia y las emociones que transmiten las tallas originales.

La empresa Damasco Studio ha sido la encargada de realizar esa digitalización inicial en un proceso tecnológico, como apuntó el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, que servirá para poner en valor las imágenes más en una apuesta municipal por el turismo religioso pero abierto al ámbito pasional de los vallisoletanos así como al ámbito universitario para los estudiantes interesados en conocer mejor las piezas sin tener que acudir físicamente a ellas.

El proyecto está llevándose a cabo por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid que, como adelantaron ayer el propio alcalde, el presidente de la institución que aglutina a las hermandades y las empresas implicadas en el mismo -Damasco Studios y Daloar-, se ampliará «en principio» a la totalidad de la Procesión Genera de la Pasión del Redentor, el gran desfile devocional y escultórico de la capital celebrado cada Viernes Santo desde hace más de un siglo, que conllevará la digitalización del total de los pasos con un total de 33.

El Salón de Recepciones ha acogido el avance del atractivo trabajo pero, tal y como anunció Miguel Vegas, hasta la próxima Semana Santa en la página web de la Junta de Cofradías (www.jcssva.org) se presentará semanalmente una nueva talla. Una posibilidad accesible a todos los públicos donde se podrá contemplar la imagen en todas las dimensiones y también podrá analizarse con gafas virtuales. Así hasta completar la mencionada procesión.

Entre medias, de cara al primer trimestre del año próximo, la Sala Municipal de Exposiciones de la Pasión albergará una innovadora y sorprendente exposición cuyo hilo conductor será la propia tecnología relacionada con la Semana Santa y donde también existirá la posibilidad de adentrarse en estas recreaciones virtuales, en la contemplación de la digitalización de todas las tallas. Además, desde ya mismo, la experiencia de realidad virtual las tres digitalizadas puede disfrutarse en la sede de la Junta de Cofradías (calle Fray Luis de León, 22).

El trabajo de digitalización se basa en técnicas de fotogrametría avanzada. Exactamente se han hecho más de 600 fotografías con la mayor calidad posible por cada imagen de esta primera fase del proyecto y desde todos los ángulos. Se trata de un proceso individualizado que podría llevar entre 20 y 40 horas por cada. Así, tal y como ha explicado Ricardo rapado de Damasco Studios, estas imágenes se procesan con programas especializados que utilizan, entre otras, la técnica de Gaussian Splatting, permitiendo una reconstrucción hiperrealista. Finalmente, los modelos se optimizan y se preparan para experiencias de realidad aumentada y realidad virtual, accesibles con dispositivos como las gafas de realidad virtual, Meta Quest 3, permitiendo ver, girar y explorar cada paso como si estuviera delante.

Internacionalización y digitalización

Esta acción refuerza la proyección internacional de la Semana Santa de Valladolid y de la capital mostrando que tradición e innovación caminan de la mano para preservar la cultura. Con ello se pone en valor a los grandes escultores españoles, gracias a la realidad aumentada y virtual.

Estas tallas digitalizadas, además, tal y como comentó Fernando Rubio, director de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento, enriquecerán también la ruta turística de Ríos de Luz que tiene previsto, entre otros edificios, ampliar su propuesta de iluminación urbana a las iglesias penitenciales que custodien los pasos que se han elegido. En la entrada de cada templo habrá un tótem con dos códigos QR, uno llevará a información sobre la cofradía, su estandarte y colores y el otro permitirá ver digitalmente el paso en 3D.