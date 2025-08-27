La tradición más arraigada de la capital contará desde finales del mes de septiembre de una ruta turística en lo que significará un recorrido permanente ... por la imaginería y devoción de Valladolid, «para acercar y difundir algo que los vallisoletanos nos sentimos muy orgullosos durante todo el año: nuestra Semana Santa». 'Ruta de Pasiones' es la nueva propuesta del Ayuntamiento junto con la Junta de Cofradías «porque aunque abarque de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, lo cierto es que la Semana Santa de Valladolid está presente todos los días del año».

Desde finales de septiembre, dos días a la semana, en horario de tarde y noche, es el cronograma propuesto a través de la Sociedad Mixta de Turismo para que visitantes y vallisoletanos puedan disfrutar de la riqueza patrimonial de las iglesias, las cofradías y los museos durante los doce meses del año consiguiendo «algo permanente y palpable». El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha reconocido su apuesta «para conseguir que la Semana Santa de Valladolid sea los 365 días del año». Una ruta que nace para facilitar la posibilidad de conocer «la pasión y el orgullo que sentimos» de la religiosidad popular, la madera, las iglesias o de los rincones de la ciudad. Y es que, en este sentido, el regidor explicó que está acción turística nace como «pasión religiosa pero también pasión artística y patrimonial, pasión social… Una expresión de lo que somos en Valladolid».

Junto con la concejala de Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, Jesus Julio Carnero insistió en que esta propuesta «servirá para conocer de manera sentida y experiencial» la tradición de las cofradías y la Semana Santa. Los responsables agradecieron el «compromiso esencial» mutuo adquirido con esta ruta «para preservar, proteger y dar a conocer la riqueza patrimonial que albergan las iglesias, las cofradías y museos de la ciudad». Este recorrido pasional nace asimismo a partir del hecho objetivo, como también se dijo, de que la Semana Santa de Valladolid es el principal acontecimiento turístico y económico de la capital a lo largo del año que marca también un importante cariz a la Diócesis de Valladolid con un destacable movimiento cofrade o ciudadanos atraídos por esta circunstancia (un estudio de la Facultad de Comercio concluyó que el impacto económico total de esta celebración en Valladolid en 2023 superó los 21 millones de euros).

Tal es la apuesta municipal y cofrade que cualquier fecha del año es buena para trabajar en relación a la Semana Santa, como este miércoles 27 de agosto, en que se ha presentado esta ruta turística, que será flexible, con una duración aproximada de dos horas, donde se han seleccionado templos parroquiales como la Iglesia de Santiago o San Miguel, donde tienen sus respectivas sedes canónicas las cofradías de las Siete Palabras o El Descendimiento con obras que procesionan como el Cristo de las Mercedes o el Cristo de la Buena Muerte además de atesorar un rico patrimonio de Alonso Berruguete o Gregorio Fernández.

Entre las visitas también estarán el Museo de San Joaquín y Santa Ana o el Museo Nacional de Escultura y se prestará atención a las iglesias penitenciales de Jesús, Nuestra Señora de las Angustias, Vera Cruz o San Quirce y Santa Julita con piezas devocionales y procesionales de especial arraigo como Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de las Angustias, Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna o el Santísimo Cristo del Perdón de reconocidos escultores como Juan de Ávila, Juan de Juni, Gregorio Fernández o Bernardo del Rincón. Así, el próximo 26 y 27 de septiembre se han programado las primeras visitas en horario de 17.00 y 11.00 horas, respectivamente, saliendo desde la sede de la Junta de Cofradías (calle Fray Luis de León 22) y con un precio de 10 euros por persona y de 8 euros en tarifa reducida.

En definitiva, como apuntó el propio Vegas, la puesta en marcha de esta acción turística va unida al turismo religioso dando la posibilidad a visitantes a conocer la Semana Santa más allá del propio tiempo de Pasión. Un compromiso de trabajo, por cierto, que también se está materializando con la digitalización de varias imágenes en los últimos meses en un proyecto conjunto con la Agencia de Innovación del Ayuntamiento además de la Junta de Castilla y León donde también se van a digitalizar todas las imágenes participantes en la Procesión General de la Pasión del Viernes Santo conformada por 33 pasos procesionales propiedad de cofradías, iglesias e instituciones. Un anuncio del presidente de la Junta de Cofradías que concluyó con el agradecimiento del alcalde a la propia institución cofrade, los medios de comunicación y, «sobre todo», a los cofrades «por su vivencia sentida y mantenida en la ciudad de Valladolid».