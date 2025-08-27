El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de la nueva ruta sobre la Semana Santa esta mañana en Valladolid. C. Espeso

Valladolid

Tallas de Juni o Gregorio Fernández se podrán ver todo el año en una nueva ruta turística en Valladolid

Dos pases semanales por iglesias, cofradías y museos que albergan el patrimonio de la Semana Santa permitirá disfrutar de estas piezas los doce meses del año

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:03

La tradición más arraigada de la capital contará desde finales del mes de septiembre de una ruta turística en lo que significará un recorrido permanente ... por la imaginería y devoción de Valladolid, «para acercar y difundir algo que los vallisoletanos nos sentimos muy orgullosos durante todo el año: nuestra Semana Santa». 'Ruta de Pasiones' es la nueva propuesta del Ayuntamiento junto con la Junta de Cofradías «porque aunque abarque de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, lo cierto es que la Semana Santa de Valladolid está presente todos los días del año».

