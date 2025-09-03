El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Victoria Federica, el pasado mes de enero. José Oliva / Europa Press

Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta

La joven 'influencer' ha publicado en Instagram varias instantáneas en las instalaciones de la finca ubicada en Sardón de Duero

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:34

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, la sobrina del rey Felipe VI e 'influencer' española, está de visita en la provincia de Valladolid de nuevo. No es la primera vez que la joven visita la capital del Pisuerga como gran aficionada taurina -como su madre, la infanta Elena y su abuelo, el Rey emérito- para disfrutar de diestros como Roca Rey, que le ha brindado algún que otro toro en el coso vallisoletano. Precisamente, el diestro peruano salió ayer por la puerta grande en la Feria de Palencia.

En esta ocasión Victoria Federica visita Valladolid, más concretamente Sardón de Duero, para disfrutar de uno de los productos estrella de esta tierra: el vino con denominación de origen.

Capturas de las 'stories' de Victoria Federica en sus redes sociales. Instagram

Abadía Retuerta, la bodega ubicada en la Milla de Oro vitivinícola, en Sardón de Duero (Valladolid), donde concurren las marcas más prestigiosas de vino en España, ha sido el destino elegido por la sobrina del rey Felipe VI para «algo muy guay». Así anunciaba en su Instagram su llegada a Valladolid junto con un bolso de la marca Long Champ, la firma de lujo francesa, personalizado con sus iniciales V.M.F. en rosa sobre un tejido verde botella.

Aunque se desconoce si el motivo de su visita a Abadía Retuerta tiene algún fin profesional como una colaboración con la bodega, lo cierto es que Victoria Federica ha explicado a su 375.000 seguidores en Instagram que «todo lo que se recoge en el huerto va directo a los fogones de los distintos restaurantes», en un paseo por los cultivos donde ha podido probar diferentes tipos de tomates 'cherry'.

Ya en la inmensa sala de barrica de Abadía Retuerta, la joven 'influencer' ha recorrido las bodegas para disfrutar de cuatro de sus vinos «a cada cuál mejor», puntualizaba junto a una foto con cuatro botellas- Valdebellón, Negralada, Curvée Palomar y L´ Domaine, de las añadas de 2020, 2019, 2021 y 2023 respectivamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol
  3. 3 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  4. 4 Los 9 helicópteros de vigilancia de DGT, en tierra desde el 1 de septiembre tras finalizar el contrato de mantenimiento
  5. 5

    Los sindicatos defienden la reducción de la jornada a los profesores mayores de 55 años
  6. 6

    Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole
  7. 7

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  8. 8 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  9. 9

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  10. 10 Buscan a un hombre desaparecido en Venta de Baños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta

Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta