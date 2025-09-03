Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta La joven 'influencer' ha publicado en Instagram varias instantáneas en las instalaciones de la finca ubicada en Sardón de Duero

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, la sobrina del rey Felipe VI e 'influencer' española, está de visita en la provincia de Valladolid de nuevo. No es la primera vez que la joven visita la capital del Pisuerga como gran aficionada taurina -como su madre, la infanta Elena y su abuelo, el Rey emérito- para disfrutar de diestros como Roca Rey, que le ha brindado algún que otro toro en el coso vallisoletano. Precisamente, el diestro peruano salió ayer por la puerta grande en la Feria de Palencia.

En esta ocasión Victoria Federica visita Valladolid, más concretamente Sardón de Duero, para disfrutar de uno de los productos estrella de esta tierra: el vino con denominación de origen.

Ampliar Capturas de las 'stories' de Victoria Federica en sus redes sociales. Instagram

Abadía Retuerta, la bodega ubicada en la Milla de Oro vitivinícola, en Sardón de Duero (Valladolid), donde concurren las marcas más prestigiosas de vino en España, ha sido el destino elegido por la sobrina del rey Felipe VI para «algo muy guay». Así anunciaba en su Instagram su llegada a Valladolid junto con un bolso de la marca Long Champ, la firma de lujo francesa, personalizado con sus iniciales V.M.F. en rosa sobre un tejido verde botella.

Aunque se desconoce si el motivo de su visita a Abadía Retuerta tiene algún fin profesional como una colaboración con la bodega, lo cierto es que Victoria Federica ha explicado a su 375.000 seguidores en Instagram que «todo lo que se recoge en el huerto va directo a los fogones de los distintos restaurantes», en un paseo por los cultivos donde ha podido probar diferentes tipos de tomates 'cherry'.

Ya en la inmensa sala de barrica de Abadía Retuerta, la joven 'influencer' ha recorrido las bodegas para disfrutar de cuatro de sus vinos «a cada cuál mejor», puntualizaba junto a una foto con cuatro botellas- Valdebellón, Negralada, Curvée Palomar y L´ Domaine, de las añadas de 2020, 2019, 2021 y 2023 respectivamente.