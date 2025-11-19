Los vecinos del edificio quemado de la calle San José vuelven a casa cuatro meses después

Han pasado casi cuatro meses desde aquella madrugada del mes de julio en la que los vecinos del número 7 de la calle San José ... tuvieron que salir con lo puesto. El susto fue tremendo al ser alertados por bomberos y policías, poco después de las tres de la mañana, porque la cubierta del edificio estaba ardiendo. «Desde ese 28 de julio solo hemos podido volver en ocasiones contadas y a por cosas personales y necesarias», explican varios vecinos, que admiten «una larga espera» hasta el momento de poder volver a hacer vida normal.

Primero pensaron que sería cuestión de semanas, pero tras valorar los daños que sufrió la cubierta y parte de la escalera los peritos y técnicos consideraron que era inhabitable y han tenido que pasar casi cuatro meses.

Eso sí la posibilidad de recuperar la normalidad y la rutina de volver a casa no ha sido posible para todos. Al declararse el incendio en la buhardilla de este edificio de cuatro alturas, los residentes de la tercera planta (la zona más cercana al incendio) aún no pueden habitar en la vivienda y no se baraja una fecha para que puedan hacerlo como el resto. «Nosotros hemos tenido algo más de suerte y aún así ha sido duro el tener que estar dependiendo de los demás tanto tiempo», coinciden los de la primera planta. Tanto ellos como los de la segunda altura han vuelto a casa el pasado jueves, 6 de noviembre.

«Se hace eterno, al final sales de casa sin esperarlo y con lo puesto. Te trastoca todo el día a día y no sabes cuándo vas a volver. Además tienes que tirar de familia o amigos para poder quedarte a vivir en otro sitio e intentar molestar lo menos posible», expone uno de los vecinos, quien agradece haber recuperado ya la normalidad en su día a día.

Uno de los residentes de este centenario bloque estuvo viviendo los primeros días en el hotel situado apenas a unos metros de su vivienda. «Me pagaron la primera semana, pero después pues hay que buscarse la vida y gracias a un amigo en Mucientes que me ofreció la casa pues he ido tirando», explica el hombre de mediana edad. Aunque reside en la planta más alejada del incendio, los efectos de las llamas de aquella madrugada se notan tanto en el hueco de la escalera como en el interior de su vivienda. «Han salido humedades, se me ha desconchado parte del techo por el agua que se empleó para apagarlas, la puerta tampoco cierra bien y menos mal a que no ha pasado más porque estábamos todos dormidos», recuerda.

Se arman de paciencia porque saben que las obras en el interior del edificio van para largo. Tras la aprobación del compromiso de dirección, de seguridad, salud y gestión de residuos por parte del Ayuntamiento a mediados de septiembre se instalaron pocos días después los andamios exteriores y interiores. Comenzaba entonces, el pasado 22 de septiembre, una primera fase de trabajo que se prolongó durante aproximadamente un mes. En ese tiempo se llevó a cabo la disposición de los apeos (puntales) y los medios de protección necesarios para sostener y dar estabilidad a la parte de la estructura que se vio comprometida por el fuego, como es toda la zona de la escalera y proceder al desescombro.

Tras el desescombro, las obras se han parado porque se está a la espera del inicio de una segunda fase. «Hay que esperar a la resolución del proyecto para poder iniciar la rehabilitación y reconstrucción de la cubierta y parte de la zona de escalera de la última planta, porque pusimos una provisional para poder trabajar», explican desde la empresa encargada de ejecutar las obras, Construcciones Víctor de la Llana. Por el momento, los vecinos de la primera y la segunda planta llevan doce días en su casa y están expectantes de conocer cuándo se reanudarán las obras. «Lo importante es que todos pudimos salir sin incidentes y que estamos más cerca de volver a la normalidad», finalizan.