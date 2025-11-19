El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado del interior del edificio de la calle San José.

Estado del interior del edificio de la calle San José. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Los vecinos del edificio quemado de la calle San José vuelven a casa cuatro meses después

Las obras llevan varias semanas paradas y a la espera de que se apruebe el proyecto de reconstrucción de la cubierta y parte de la escalera

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:54

Han pasado casi cuatro meses desde aquella madrugada del mes de julio en la que los vecinos del número 7 de la calle San José ... tuvieron que salir con lo puesto. El susto fue tremendo al ser alertados por bomberos y policías, poco después de las tres de la mañana, porque la cubierta del edificio estaba ardiendo. «Desde ese 28 de julio solo hemos podido volver en ocasiones contadas y a por cosas personales y necesarias», explican varios vecinos, que admiten «una larga espera» hasta el momento de poder volver a hacer vida normal.

