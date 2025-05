La vallisoletana atropellada por un conductor que huyó: «Me desperté tirada en un charco de sangre»

Mario Azcona Jueves, 1 de mayo 2025, 08:13 Comenta Compartir

«La Policía me dijo que no me podía mover y que venía una ambulancia a por mí», explica desde la habitación del Hospital Río ... Hortega donde permanece ingresada, tras salir de la UCI, Sandra Martínez, la vallisoletana de 50 años que fue atropellada el pasado viernes, 25 de abril, en la calle Colombia, en el barrio de Arturo Eyries. Esta frase de los agentes es lo «único» que recuerda del grave accidente en el que, a causa del golpe en la cabeza, perdió la consciencia. «Lo más grave parece que ya ha pasado», explica aliviado su marido, Félix Pastor. La Policía Municipal, que ha pedido colaboración ciudadana, está comprobando las llamadas de testigos que ha recibido para intentar esclarecer el accidente y localizar al presunto autor del atropello, que abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima.

La víctima, que ingresó en la UCI el pasado viernes por un sangrado interior en la cabeza que «requería vigilancia», ya se encuentra en planta desde ayer martes, después de que «lo peor ya haya pasado». Ahora, a esta vecina de Arturo Eyries le queda por delante un largo proceso de recuperación que puede durar como poco «tres meses». Noticias relacionadas Seis heridos leves en cuatro accidentes tráfico en poco más de una hora en Valladolid Buscan en Valladolid al autor del atropello a una mujer que «no recuerda nada» Según relata su marido, en el parte médico con el que se personó en instancias policiales para presentar la denuncia aparecen reflejadas dos fracturas en la cadera en la zona del pubis «para las que no es necesaria intervención quirúrgica», rotura de dos dedos del pie y también del húmero, «del que la operarán el viernes» y del que -siente «cómo está separado»-. Con el susto todavía en el cuerpo, Félix Pastor explica que cuando estuvo con ella en urgencias los restos de un gran golpe eran evidentes: «Tenía contusiones por toda la cara, por la barbilla y el pómulo inflamado; es inhumano que alguien sea capaz de dejar a una persona así tirada después de un accidente», lamenta. Fueron unos minutos tremendos de los que la víctima no recuerda nada. Su marido, que apenas un minuto antes del atropello estaba hablando con ella, relata que «a las 6:56 de la mañana» le mandó el último mensaje y «a las 7:16 horas» le llamó la policía «desde el móvil de mi mujer» para informarle de que «la habían encontrado tirada en la calle». Lo que pasó en esos veinte minutos continúa siendo una incógnita. «Mi mujer solo recuerda guardar el móvil, iniciar el paso de cebra y despertarse entre sanitarios y policías» Félix Pastor «No sabemos quién llamó a la Policía», relata Félix Pastor, quien subraya que su mujer solo recuerda «guardar el móvil, iniciar el paso de cebra y despertarse entre sanitarios y policías». El fuerte golpe le hizo perder la consciencia durante aproximadamente diez minutos y ha borrado por completo cualquier recuerdo de lo que sucedió. Una amnesia que, tal y como les han informado los médicos, «es normal» en estos casos y viene producida por el estado de «shock». También les han dicho que la memoria del momento del accidente «la podría recuperar» (todo lo demás sí que lo recuerda), y que descartan secuelas en la cabeza. Ahora estan a la espera de las intervenciones quirúrgicas (que no deberían suponer problemas) para determinar si la recuperación de la movilidad es total. Aunque es habitual que Sandra Martínez pase por esas calles para subirse al autobús de la línea 7 de Auvasa para ir al centro, o incluso que camine hasta el paseo de Zorrilla para coger la línea 2, unos recados que tenía que hacer en la zona le hicieron tomar otro cruce donde «sin saber cómo, todo se truncó». «Tengo borroso justo los momentos previos, creo que guardé algo en el bolso y fui a coger los cascos, y luego a cruzar por un paso de cebra sin semáforo. Después me desperté con la cabeza ladeada en el suelo», detalla. «Estaba tirada en el suelo, había un charco de sangre y junto a los agentes había otro hombre, que no he sabido quién es. Creo que fue él quien avisó a la policía al verme allí. Yo pensaba que me había caído porque no recordaba nada», explica la mujer. Cree que el presunto autor se «asustaría», porque está convencida de que nadie «haría algo así por maldad, aunque por no querer meterse en líos ahora todo es peor». Por el momento, la Policía Municipal trabaja con la hipótesis del atropello debido a la magnitud de las lesiones, una teoría apoyada por los informes de los médicos de urgencias del Hospital Río Hortega, donde la víctima del accidente continúa ingresada. «Tenemos muy poca información, solo sé que las cámaras que hay cerca y que podían esclarecer los hechos apuntan hacia abajo y no van a ser de ayuda. La Policía únicamente me comentó que la encontraron en la calle Colombia, en el cruce con la calle Barlovento, entre el paso de cebra y la zona de parking, ya que el presunto impacto la habría desplazado unos metros», detalla Félix Pastor. «Yo entro a trabajar a las 7:00 horas, cojo el coche sobre las 6:30 de la mañana y, aunque sea muy temprano, sí se ve movimiento de coches y de gente», explica, al tiempo que hace un llamamiento a la cordura y pide que cualquier persona que tenga algún dato sobre lo sucedido, por insignificante que le parezca, colabore. «No cuesta nada, aunque sea qué tipo de vehículo es o el color; cualquier cosa para nosotros es muy importante y nos puede ayudar», reclaca. «Ser persona, no pido más», subraya este vecino de Arturo Eyries, quien incide en que «no quiero dinero ni ninguna historia rara. Lo que le importa ahora mismo «es que mi mujer se recupere lo antes posible y que no le queden secuelas». Al presunto autor del atropello solo le quiere decir que «ahora sí que se le va a caer el pelo después de la omisión de socorro, que sea consciente de lo que le espera y que pague las consecuencias». La Policía Municipal pide colaboración ciudadana Este accidente lleno de incógnitas ha llevado a la Policía Municipal a pedir colaboración ciudadana a través de sus redes sociales. En el tweet, solicitaban a cualquier persona que hubiera sido testigo o tuviera algún dato que aportar que se pusiera en contacto con el equipo de atestados para esclarecer un hecho que la propia policía calificó de «injusto» ante la situación de «desamparo» en la que se encuentra la víctima después de que «el presunto autor se diera a la fuga». El llamamiento ya ha dado algunos frutos, ya que fuentes policiales indican que se han recibido varias llamadas después de la publicación del mensaje, pero por el momento se está comprobando su veracidad y utilidad.

