Valladolive 2025 será referente en formación internacional sobre Endoscopia Pancreatobiliar y CPRE compleja Reunirá a 40 expertos internacionales que realizarán 20 procedimientos de endoscopia en vivo

Valladolive 2025, que se celebra del 8 al 10 de octubre en la capital del Pisuerga, consolidará a España como referente en formación internacional sobre Endoscopia Pancreatobiliar y CPRE compleja. De este modo, esta sexta edición del curso internacional, organizado por la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED) y el Hospital Universitario Río Hortega, reunirá a 40 expertos internacionales que presentarán 24 ponencias de vanguardia y realizarán 20 procedimientos de endoscopia en vivo, abordando casos complejos de patología biliopancreática, según conoció Ical.

El Valladolive es un curso único, dedicado a la formación avanzada en la resolución endoscópica de patologías biliopancreáticas complejas. Durante tres días, los profesionales de la Endoscopia Digestiva tendrán la oportunidad de asistir y participar en intervenciones en directo, utilizando las técnicas más punteras en el campo. Además, el evento incluye una parte formativa en un entorno experimental, donde los endoscopistas más noveles podrán practicar con modelos terapéuticos exvivo y sintéticos, bajo la supervisión de expertos de renombre mundial.

«Este curso se ha consolidado como uno de los referentes internacionales en la formación sobre ecoendoscopia intervencionista y colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) compleja, y es un evento clave en la agenda de los especialistas que buscan perfeccionar sus habilidades en este ámbito. Desde la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva queremos resaltar la importancia de este tipo de formación avanzada para contribuir a la excelencia de la práctica clínica en España», explicó el presidente de la SEED, el doctor Juan J. Vila.

Además de las ponencias y procedimientos en vivo, se celebrarán dos eventos previos al curso: un taller de ecoendoscopia intervencionista (con módulos básico y avanzado) y un simposio de endohepatología dirigido a endoscopistas y hepatólogos.

En esta edición, la Fundación SEED también ha lanzado un programa de becas de asistencia al curso, con una dotación total de 30.000 euros, para facilitar la participación de los médicos endoscopistas.

«La SEED se enorgullece de seguir contribuyendo a la formación y el avance de la Endoscopia Digestiva en España, promoviendo eventos como Valladolive que permiten a los profesionales aprender de los mejores y llevar estas nuevas habilidades a sus prácticas diarias», concluyó Vila.