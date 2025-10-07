El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fernando, César, Daniel y Magdalena, de la Asociación de Personas Enfermas y Trasplantadas Hepáticas de Castilla y León, en la mesa informativa que han instalado este lunes en el vestíbulo del Río Hortega. Carlos Espeso
Castilla y León

La asociación de trasplantados de hígado echa a rodar: «Se puede vivir con mucha calidad de vida»

Esta agrupación de pacientes se estrena con mesas informativas este mes sobre enfermedades hepáticas y demandando un reconocimiento justo de su discapacidad

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Martes, 7 de octubre 2025, 11:54

Comenta

Una operación en la que se trasplanta un hígado es muy dura, pero quienes han pasado por ella aseguran pone fin a una etapa ... marcada por la incertidumbre y los problemas de salud que ponen en riesgo vital a la persona y abre la puerta a afrontar el día a día «con mucha calidad de vida». Este es uno de los mensajes que trasladaron este lunes cuatro trasplantados hepáticos, pacientes que se han constituido como asociación en Castilla y León (integrada en la federación estatal) para apoyar a enfermos y trasplantados en la comunidad. Lo hicieron desde una mesa informativa en el vestíbulo del Hospital Universitario Río Hortega, centro de referencia para trasplantes de hígado en Castilla y León y que realizó su primer injerto hepático en noviembre de 2001, desde donde llamaron a prácticar la generosidad de donar órganos porque «sin donación no hay posibilidad de trasplante».

