La ciudad vivió este lunes su madrugada más fría desde el pasado mes de abril. J. S.

Valladolid vive su madrugada más fría desde mediados de abril

Varias estaciones meteorológicas de la provincia registran las primeras heladas del otoño, con Sardón y sus 0,8 grados bajo cero como el punto más gélido

E. E.

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:31

No solo ha sido la temperatura más baja en lo que va de otoño, sino que hacía meses que no hacía tanto frío en Valladolid. ... En concreto, desde un jueves del pasado abril, el día 10, cuando se anotaron 1,2 grados. Este lunes, la capital vallisoletana vivió su madrugada más gélida y los termómetros rozaron durante algunos momentos los cero grados. Fue a las ocho de la mañana, cuando se anotaron los 2,5 grados, según las estadísticas que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

