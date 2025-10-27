Valladolid vive su madrugada más fría desde mediados de abril

No solo ha sido la temperatura más baja en lo que va de otoño, sino que hacía meses que no hacía tanto frío en Valladolid. ... En concreto, desde un jueves del pasado abril, el día 10, cuando se anotaron 1,2 grados. Este lunes, la capital vallisoletana vivió su madrugada más gélida y los termómetros rozaron durante algunos momentos los cero grados. Fue a las ocho de la mañana, cuando se anotaron los 2,5 grados, según las estadísticas que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este 27 de octubre también trajo las primeras heladas al medio rural vallisoletano, y varias estaciones meteorológicas de la provincia registraron temperaturas bajo cero. El punto más frío fue Sardón de Duero, con sus 0,8 grados bajo cero a las 5:40 horas, mientras que los observatorios de Medina de Rioseco y Peñafiel anotaron sus respectivos -0,3 grados, ambos a las 7:50 horas.

Una gélida madrugada que abrió paso a una semana que, en el caso de Valladolid capital, estará marcada por la inestabilidad meteorológica, con temperaturas que ascenderán ligeramente conforme avancen los días y con precipitaciones previsiblemente desde este martes por la tarde. Así, las previsiones de la Aemet apuntan a una alta probabilidad de lluvias en la ciudad desde la tarde-noche del día 28 y que se prolongará, presumiblemente, durante todo el miércoles, jueves y viernes.

Respecto a los termómetros, la jornada más fría será la de este martes, con mínimas de 3 grados, si bien se espera que los termómetros asciendan hasta los 19 grados. De cara al fin de semana las temperaturas subirán y serán más suaves. El viernes, con una probabilidad de lluvia del 80% durante todo el día, las temperaturas oscilarán en la ciudad entre los 11 y los 19 grados. Ya el sábado, se prevé un Día de Todos los Santos nublado, suave en lo relativo a temperaturas (entre 13 y 17 grados) y con una alta posibilidad de precipitaciones.

Embalses del Duero

El domingo, los cielos se despejarán ligeramente, aunque no desaparece la estimación de chubascos, y las temperaturas descenderán y rondarán entre los 8 grados de mínima y los 15 de máxima, siempre según las previsiones de la Aemet.

La capital encara así una nueva semana lluviosa, después de que en siete de los últimos ocho días se hayan registrado precipitaciones que han dejado un total de 16,8 litros por metro cuadrado. Unas cifras alejadas de lo usual para un mes de otoño en Valladolid, que son 62,3 litros por metro cuadrado.

Entre tanto, los embalses de cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenaban este lunes 1.213,1 hectómetros cúbicos hectómetros cúbicos, es decir, el 42,5% de su capacidad, dos puntos por encima de la media de la última década y doce puntos por debajo de los valores de hace un año, informa Ical.

Por sistemas, es el Alto Duero en Soria (Cuerda del Pozo) el que presentaba una mayor capacidad, al encontrarse al 60,1%; seguido del Arlanza en Burgos, al 57,1%. La otra cara de la moneda la representaron los sistemas Esla y Órbigo, al 35%, en León; y en Palencia (Camporredondo y Compuerto), el Sistema Carrión al 28% y (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo).