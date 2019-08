12 cosas que tienes que hacer en Valladolid al menos una vez en la vida

El Norte

Tomar un chocolate con churros

El chocolate con churros forma parte de la vida de los vallisoletanos. Si de verdad quieres el carné que te acredite como hijo adoptivo de la ciudad castellana debes tomar un desayuno, después de una larga noche de fiesta, en la churrería Erchus o una merienda en una fría tarde de invierno en la churrería El Castillo . Pero no te preocupes, si estás a punto de iniciar tu viaje de vuelta, y aún no has probado este obligado de Valladolid, la churrería Puente Colgante, situada frente a la estación de autobuses, te da la última oportunidad.