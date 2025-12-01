Valladolid se suma a las más de 2.000 ciudades en contra de la pena de muerte Este compromiso se enmarca en el acto conmemorativo de 'Ciudades por la Vida', que tuvo lugar en el Ayuntamiento vallisoletano

El Norte Valladolid Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

Valladolid se sumó a las más de 2.000 ciudades de todo el mundo en el acto conmemorativo de 'Ciudades por la Vida', una iniciativa internacional promovida por la Comunidad de San Egidio, que cada 30 de noviembre recuerda la primera abolición de la pena capital, ocurrida en 1786 en el Gran Ducado de Toscana.

Desde que en mayo de 2018 el Pleno municipal aprobara por unanimidad su adhesión, la ciudad reafirma anualmente su posición firme frente a la aplicación de la pena de muerte, en línea con su participación en una red global de sensibilización y defensa de los derechos humanos.

Durante el acto celebrado este lunes, se procedió a la lectura del manifiesto contra la pena de muerte, a cargo de Javier Enjuto, miembro del grupo de Valladolid de Amnistía Internacional. Así, el Ayuntamiento recordó que esta práctica constituye un «castigo inhumano e innecesario» y una «vulneración directa» del derecho fundamental a la vida y de la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes, tal y como reconocen la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española.

También subrayaron que numerosos países continúan aplicándola, en muchos casos para «reprimir disidencias políticas o castigar a minorías perseguidas», lo que evidencia su «uso discriminatorio e injusto», añadieron desde el Consistorio.

Un «retroceso en la evolución»

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, señaló que la pena de muerte no es un acto de justicia, sino «un retroceso en la evolución humana», y que el Estado «no puede convertirse en dueño de la vida y la muerte de las personas», pues ello genera una «espiral de violencia y no garantiza la reparación de los daños cometidos». Además, se ha insistido en una de las razones más poderosas para su abolición: la posibilidad real de ejecutar a un inocente, un error irreversible.

A ese respecto, el Ayuntamiento de Valladolid destacó el papel del Observatorio Municipal de Derechos Humanos, creado en octubre de 2018 como espacio estable de estudio, divulgación y promoción de estos derechos en el ámbito local, y como instrumento clave para impulsar políticas públicas que refuercen su protección.

Temas

Ayuntamiento de Valladolid