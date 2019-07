TERCERA EDAD El PP de Valladolid propone que farmacias y comercios se conviertan en 'alertas' para prevenir la soledad de los mayores Dos personas mayores caminan por la calle. / ANTONIO QUINTERO La concejala Pilar del Olmo dice que el Ayuntamiento tiene que dar una respuesta, «inmediata», al aislamiento de ancianos con una red público-privada JORGE MORENO VALLADOLID Lunes, 22 julio 2019, 15:07

Han sido tres casos en los últimos quince días de muertes de personas mayores, encontradas solas en sus domicilios de la capital, que han impresionado a la opinión pública, y para los que el Partido Popular de Valladolid cree necesario que el Consistorio tiene que dar una respuesta «inmediata» para tratar de evitar que se vuelvan a producir.

Eran vecinos que dejaron un día de hacer la compra del pan, la fruta o la carne, o no acudieron a las farmacias para adquirir las medicinas que precisaban. Y aunque puede que cuenten con equipos de teleasistencia, son estos tipos de establecimientos de barrio los que más en contacto están con este segmento de la población, de más de 65 años, que en Valladolid alcanza ya el 26% de los residentes en la capital.

Por, este lunes, la portavoz del Grupo Municipal, Pilar del Olmo, ha anunciado que presentarán una moción para el próximo Pleno municipal del día 25 de julio, para poner en marcha un Programa de Intervención Comunitaria para la Prevención y Atención de la Soledad no Deseada. Se pretende, según los populares, hacer frente a la que ya se conoce como la «nueva epidemia del siglo XXI».

«No es una propuesta oportunista, ni vamos a hacer política con las muertes de nadie», precisó Del Olmo, recordando los últimos fallecimientos de ancianos, sino que «ya formaba parte de nuestro programa electoral. Es una cosa urgente y el Ayuntamiento debe actuar por cuanto es la Administración más cercana a los ciudadanos».

Según la portavoz popular, el Plan que se propone debería de estar en marcha en los próximos seis meses en todos los barrios, para atender a los mayores de 65 años.

Entre las medidas estaría la creación de una red público-privada de apoyo que ayude a identificar y combatir situaciones de soledad no deseada, y de aislamiento de estas personas mayores.

Para ello, el PP sostiene que aunque existe en su mayoría una atención directa a las personas afectadas por parte de las administraciones, es necesaria la participación de comercios, farmacias, centros de salud, asociaciones de vecinos y centros de acción social (CEAS), para que se conviertan en 'alertas' y ayuden a prevenir estas situaciones.

«Vemos como personas mayores tienen, a veces, problemas de desnutrición y en ocasiones mueren solas. La esperanza de vida va aumentando en España y en Valladolid, y ello conlleva que muchos vecinos vivan solos», señaló Del Olmo para justificar este Plan que pretende tenga una continuidad en el futuro.

La propuesta, que ha sido firmada por la edil Marta López de la Cuesta, incluye además la participación de las ONGs y asociaciones del sector de personas mayores, así como la puesta en marcha de una campaña de difusión a través de los portales de las comunidades de vecinos, para que adquiera conciencia del problema social que es el aislamiento.

No es suficiente con utilizar los medios tecnológicos, «ya que hay una brecha digital importante, y no todos los mayores acceden a internet, y casi no saben cómo se maneja un teléfono móvil», dijo Pilar del Olmo. De ahí esa iniciativa de comunicación con carteles, o en los buzones de los portales.

La concejala, que pidió que Ayuntamiento aumente las partidas presupuestarias en este sentido, indicó que en muchos ocasiones «es la farmacia la que puede detectar mediante la receta electrónica que a una persona mayor se le acabó el medicamento y lleva tiempo sin pasar» por la botica. «Todos tenemos que colaborar para que este programa tenga éxito», insistió.

Aunque los populares no han hecho cuentas de cuál podría ser el coste de este Plan, sí quieren que el Ayuntamiento se dirija al próximo Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León solicitando la puesta en marcha de programas similares, y poder así actuar coordinadamente con las administraciones locales.