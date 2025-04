Valladolid estudia nuevas peatonalizaciones en Delicias, La Victoria y San Juan

Hay que estudiarlo a fondo, que analizar las consecuencias para el tráfico, que consensuarlo con vecinos y comerciantes, que determinar las mejores opciones para llevar ... a cabo la intervención. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, sí. Pero la concejalía de Tráfico y Movilidad, pilotada por Alberto Gutiérrez Alberca, tiene en cartera tres proyectos de peatonalización en los barrios. Están todavía en una fase embrionaria, en pleno estudio y diseño de los proyectos, pero ya se ha planteado esa voluntad política de ganar espacio para los peatones en calles de La Victoria, Delicias y San Juan.

En este último caso, la propuesta pasa por peatonalizar un tramo de la calle Reyes, el que discurre entre la calle Maldonado y Don Sancho. Se trata de un espacio de apenas treinta metros pero que, una vez eliminada la calzada, prolongaría la zona estancial de la plaza de San Juan y generaría un itinerario peatonal más largo y seguro a través de don Sancho. ¿Se quedaría aquí la intervención en esta plaza? Pues tal vez no. El Ayuntamiento tantea otras posibilidades de peatonalización en el entorno, para lo que emprenderá una serie de estudios sobre la viabilidad de impedir también la circulación en el resto de la calle Reyes (desde Maldonado a Cardenal Mendoza) y en la calle Velardes.

Ampliar Plaza de San Juan, en el tramo que se prevé su peatonalización (en la calle Reyes). Carlos Espeso

Suprimir el paso de vehículos por estas vías es más complicado, pero la concejalía de Movilidad analiza el impacto que eso podría tener en la zona. En el caso de ese segundo tramo de Reyes, hay que tener en cuenta que Maldonado es una calle habitual de aparcamiento (con más de 70 plazas de la zona azul), lo que genera un importante movimiento de vehículos que requerírían una vía de salida. Además, en ese tramo de Reyes hay varios vados. Para esta zona también se estudiará la posible peatonalización de la calle Velardes, entre Cardenal Mendoza y Huelgas. Si se llevara a cabo, San Juan ganaría mucho espacio peatonal y se realzaría una plaza que durante los próximos meses se enriquecerá con el regreso de un claustro del siglo XVII, una arquería del antiguo convento de la Merced Descalza hallada en el año 2016 y que se instalará, en forma de L, en esa esquina de San Juan con Reyes que se espera peatonalizar.

El caso es que suprimir el paso de vehículos en Velardes inhabilitaría una calle que en la actualidad sirve de conexión directa desde el centro hacia la zona este de la capital. Si se elimina, los conductores tendrían, eso sí, vías alternativas, al girar desde Juan Mambrilla a Colón y luego girar por Ramón y Cajal hacia Alamillos y Huelgas.

La segunda peatonalización proyectada es más sencilla. Afectaría a la plaza del Cosmos, en La Victoria, que en la actualidad tiene «poco espacio peatonal» y que, si se elimina el paso de vehículos, permitiría relanzar una plaza «muy desangelada» que ganaría al llevarse a cabo en ella una «urbanización amigable». La alternativa para el tráfico estaría en rodear esta supermanzana formada por las calles Dársena, Fuente el Sol, Tierra y Victoria.

Ampliar Calle Carmelo, en las Delicias. Carlos Espeso

La tercera intervención que el Ayuntamiento tiene en cartera (en estudio por parte del Servicio de Espacio Público e Infraestructuras) mira hacia las Delicias, con la adopción de medidas que permitan «templar el tráfico» en la calle Carmelo, desde la intersección con Farnesio y la avenida de Segovia hasta Julio Ruiz de Alda (el primero de los cruces). El objetivo en este caso sería mejorar la conexión peatonal de la avenida de Segovia en dos de las tres grandes franjas comerciales en las que en la actualidad está dividida. Así, se enlazaría el tramo desde la plaza del Carmen hasta Carmelo y desde Carmelo hasta el paseo de San Vicente. Ese tramo de Carmelo cuenta en la actualidad con una franja de aparcamiento en línea, otra en batería y un estrecho carril para el paso de vehículos.

Estos tres puntos (en Delicias, La Victoria y San Juan) son los que el Ayuntamiento tiene ahora en estudio como futuras peatonalizaciones, una vez que ha desestimado llevar a cabo una medida de este tipo en un tramo de la calle Torrecilla. «Allí hemos estudiado una semipeatonalización, pero finalmente lo hemos desestimado después de mantener encuentros con los vecinos y las asociaciones de comerciantes», asegura Alberto Gutiérrez Alberca, convencido de que llevar a cabo políticas de peatonalización «no es traumático», aunque sí que tienen que estar apoyadas en intensos estudios de tráfico y con la colaboración de los residentes y los negocios que podrían verse afectados. «Durante mi época como concejal de Urbanismo (a finales de los años 90, con Javier León de la Riva como alcalde) hicimos muchas peatonalizaciones», asegura el actual edil de Tráfico. Y enumera varias: Alcalleres, Menéndez Pelayo, Guadamacileros, el entorno de la catedral, el entorno de Martí y Monsó, Montero Calvo, la plaza del Salvador, la Plaza Mayor…

«En Valladolid, casi todas las peatonalizaciones se han llevado a cabo en la zona centro y se han desatendido, históricamente, las peticiones de los barrios», cuenta Margarita García, presidenta de la federación vecinal Antonio Machado, quien recuerda que hay varias asociaciones que han solicitado intervenciones de este tipo en sus zonas. Por ejemplo, en La Rondilla reclamaron, durante el último concejo abierto, la peatonalización de González Dueñas. Al margen de esto, desde la entidad vecinal aseguran que uno de los efectos que más les «preocupa» de las peatonalizaciones es que, en ocasiones, ese terreno sustraído al tráfico no se transfiere de forma directa al peatón. «A veces, la calle se llena de terrazas y ese espacio no se dedica al uso y disfrute de toda la ciudadanía, sino de quienes pueden pueden o quieren pagarse una caña o un café», indica García, quien matiza no estar en contra de las terrazas («a todos nos gusta disfrutar de ellas»), aunque entiende que debe haber un reparto «racionalizado» del espacio público. De hecho, una instrucción municipal (firmada el pasado 11 de marzo) ya advierte de que solo autorizará la instalación de nuevas «terrazas ligeras» (sin montajes excepcionales en la vía pública).

Y en ese reparto, hay que tener en cuenta los cambios sociales vividos en los últimos años, como explica María Balsa, secretaria general de Avadeco, quien recuerda cómo la mayor parte de las peatonalizaciones históricas llevadas a cabo en Valladolid se ejecutaron cuando el comercio era la principal baza de muchas de estas vías. En algunas, ahora, la oferta de ocio es la mayoritaria. «Lo que está claro es que es necesario un proceso de consenso. Y habitualmente así es como se ha llevado a cabo en Valladolid. Nosotros consideramos que, en el centro, Valladolid ya está suficientemente peatonalizada, que no hacen falta más», indica Balsa, quien subraya además que, antes de emprender nuevos proyectos, «habría que tener en cuenta las consecuencias derivadas de la Zona de Bajas Emisiones». Además, recuerda que toda peatonalización conlleva la eliminación de plazas de aparcamiento. «Por eso, también es necesario acompañar estas medidas de una oferta de aparcamientos disuasorios en el perímetro de esas ZBE. El diseño de la ciudad ha sacado a la mayoría de los ciudadanos del centro y, por eso, hay que darles facilidades (con transporte público, con aparcamientos) para que puedan acceder a él».

En una línea similar se sitúa Jesús Herreras, presidente de Fecosva, quien valora de forma positiva las peatonalizaciones, siempre y cuando se ha llevado a cabo un estudio de la zona «que garantice la accesibilidad por todos los medios». «Una de las últimas calles que se han convertido en peatonales y con éxito es Regalado. Nosotros lo solicitamos, desde Fecosva, después de consultar a los comerciantes. Creíamos que era algo positivo, porque era una calle en tierra de nadie y con alternativas cercanas». Herreras insiste en esa necesidad de los estudios previos. «Siempre se ponen de ejemplo los casos de éxito, como la calle Mantería, pero también puede darse el caso de calles convertidas en peatonales que no han corrido mejor suerte. En algunas situaciones, mejor que las peatonalizaciones son las calles de coexistencia».