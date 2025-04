Cuarenta años de calles peatonales en Valladolid: descubre cuántas son y qué superficie ocupan

Son 262 calles peatonales. Juntas suman 25 kilómetros lineales de acera y una superficie total de 477.719,58 metros cuadrados de baldosas y adoquines ... libres de coches, de acuerdo con los datos que maneja el Servicio de Cartografía del Ayuntamiento. Valladolid alcanza esta cifra cuatro décadas después de las primeras peatonalizaciones y se sitúa como la ciudad número 14 de toda España con más porcentaje de espacio reservado a los peatones con respecto al total del viario público de la capital. Así se desprende del informe anual elaborado por Holidu, un portal de reservas de casas de vacaciones que ha calculado el porcentaje de espacios peatonales (7,47% en Valladolid).

«Para llevar a cabo el estudio, se utilizó como fuente principal Open Street Maps, la mayor plataforma de cartografía de acceso libre disponible en la actualidad», explica Arnau Camps, de Holidu, quien desgana la metodología empleada hasta elaborar el informe. «En primer lugar, se recopiló la longitud total de las calles de cada una de las ciudades españolas analizadas. Después, se identificaron cuáles estaban clasificadas como peatonales y, a partir de ahí, se fijó el porcentaje». En primer lugar, con el 18,47% se sitúa Cádiz, seguida por Granada (15,12%) y Bilbao y Salamanca, que rondan el 14%. Con un porcentaje similar a Valladolid están ciudades como Logroño o Zaragoza. Los últimos puestos los ocupan Teruel (1,82%) y Vigo (1,98%).

Este informe europeo se puede afinar todavía más con los datos de los que dispone el Ayuntamiento. En ese listado de 262 calles se han descartado las vías que no son completamente peatonales en toda su longitud. «Delimitar individualmente las partes o no peatonales de cada calle es un trabajo no solo que lleva mucho más tiempo, sino que resulta dudoso, porque en muchos casos se trata de zonas de coexistencia por donde pasa el tráfico (como, por ejemplo, el tramo de Doctrinos o María de Molina)», indican desde el Consistorio.

Ese listado actual de zonas peatonales en Valladolid incluye 176 calles, cuatro paseos, 72 plazas, dos plazuelas, cuatro pasajes, una travesía. Si nos fijamos en los detalles, vemos que las calles más largas incluidas en este listado son el paseo de los Castaños (en Covaresa, con 623,83 metros) o Jardines de la Granja de San Ildefonso (en Los Viveros, con 507,80 metros). La calle peatonal más corta es Ricote (uno de los callejones junto a la Plaza Mayor, con 10,98 metros), seguida de la plaza de los Ciegos (18,18). Por superficie, destaca la plaza de las Cortes de Castilla y Léon (con 18.005 metros cuadrados de superficie), seguida del paseo de los Castaños (17.195,45) y la plaza del Ejército (16.603,94).

La fecha clave para las peatonalizaciones en Valladolid tuvo lugar hace cuatro décadas, el 5 de marzo de 1985. Ese día, el Ayuntamiento adjudicaba (por 53.226.250 pesetas; lo que hoy serían 320.000 euros) las obras para peatonalizar la calle Santiago. Las obras comenzarían justo después de la Semana Santa de ese año, el 15 de abril, y se prolongarían a lo largo de todo ese año. Santiago fue la primera gran calle comercial que se convertía en peatonal en Valladolid (el 5 de octubre de 1997 se añadía el tramo de Claudio Moyano a Zorrilla y en el verano de 2020 se impedía además el tráfico por Claudio Moyano). La emblemática arteria de Santiago se sumaba a la experiencia pionera que meses antes se había llevado a cabo en Cadenas de San Gregorio. El paso de vehículos por esa calle se prohibió el 12 de noviembre de 1983. En marzo de 1984 empezaron las obras de pavimentación y alumbrado, pero no fue hasta febrero de 1986 cuando la calle al completo (hasta la Casa de Sol) se convirtió en peatonal.

Después vendrían otras vías importantes del callejero pucelano. Mantería vio cómo se impedía la entrada de coches en 1987 y se peatonalizaba la calle un año después. Teresa Gil se convirtió en espacio vedado para el tráfico en 1992. En 1995 se sumaba el gran pañuelo de calles en torno a la plaza de Martí y Monsó (con la plaza de Santa Ana, Héroes de Alcántara, Correos). A finales de 1997 llegó la nueva imagen de la Plaza Mayor. En 1998 le tocó el turno a la plaza del Salvador y Fuente Dorada. En 2003, la Acera de Recoletos. Las últimas calles del centro en sumarse a la lista han sido, además de Claudio Moyano, Regalado y la semipeatonalización de María de Molina.