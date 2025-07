Triunfo con sello vallisoletano en la Olimpiada Española de Economía

Tres estudiantes de 2º de Bachillerato de Valladolid han cosechado un gran triunfo en la XVI Olimpiada Española de Economía, celebrada en Alicante los días ... 30 de junio, 1 y 2 de julio. Roxana Cárdenas, del IES La Merced y Claudia Rodríguez y Eloy García, del IES Pinar de la Rubia, se alzaron con el primer puesto por equipos representando a la Universidad de Valladolid. Allí tuvieron que enfrentarse a más de 130 alumnos de 44 universidades públicas de toda España. Además, Eloy, que logró el tercer puesto individual, se ha asegurado una plaza en el equipo nacional que competirá en la Olimpiada Internacional de Economía que tendrá lugar entre el 20 y el 29 de julio, en Azerbaiyán.

Esta olimpiada tiene como objetivo fomentar el interés por la economía entre los estudiantes de Bachillerato, potenciar el talento joven y promover el contacto entre la Universidad y los centros de enseñanza secundaria. Los estudiantes tuvieron que someterse a diferentes pruebas teóricas y prácticas entre las que se incluía un cuestionario tipo test sobre economía y empresa, dos ejercicios numéricos sobre economía y empresa y un comentario de un texto económico. «Las pruebas se realizaron de forma individual y luego se calculó la nota media del equipo. Lo hicieron tan bien que ellos tres fueron el mejor equipo del país», explica María José Garrido, vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UVa, quien acompañó a los jóvenes en la final junto a Trinidad Blanco, profesora del IES La Merced.

Antes de la fase nacional tuvieron que enfrentarse el 20 de marzo a la fase local que estuvo organizada por la UVa y que reunió a 60 alumnos de institutos públicos y concertados de toda la provincia. «Yo me presenté porque me llamó la atención desde que vinieron al instituto a hablarnos de la olimpiada», comenta Roxana, alumna del IES La Merced y que ha cursado un Bachillerato de Investigación y Excelencia en Ciencias Sociales. Su trabajo final lo dedicó al Neuromarketing. «Lo hice con una tutora de la Facultad de Comercio sobre la influencia del Neuromarketing en las estrategias empresariales. La Economía siempre me ha gustado, sobre todo lo relacionado con la empresa. Cuanto más sabes, más lo disfrutas», cuenta esta joven de origen cubano, que se matriculará en los próximos días para estudiar ADE en la UVa.

Ampliar Mª José Garrido, vicedecana de estudiantes, Valle Santos decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, los alumnos Roxana Cárdenas, Eloy García y Claudia Rodríguez, y las profesoras Trinidad Blanco (IES La Merced) y María Marcos y Belén Pérez (IES Pinar de la Rubia) L. Negro

Claudia también está decidida a estudiar ADE. Descubrió esta pasión en 1º de Bachillerato. «Se ha convertido en mi asignatura favorita, y creo que para muchos compañeros de clase también», comenta entusiasmada. Con solo 17 años, se presentó a la olimpiada animada por sus profesoras. «Nos motivaron mucho y como ya me gustaba la Economía, no me resultó difícil ponerme a estudiar», afirma.

Eloy, su compañero de pupitre en el IES Pinar de la Rubia, también es un apasionado de la Economía. «En 1º de Bachillerato dimos micro y macroeconomía y en 2º nos hemos centrado en el mundo de la empresa y eso me interesa muchísimo. Después de la PAU nuestros compañeros pudieron descansar, pero yo seguí estudiando para preparar la fase nacional de la olimpiada, pero no me costó demasiado porque es algo que me gusta», comenta. Él está decidido a estudiar el doble grado de Ingeniería Informática y ADE en Madrid. «Comparada con la fase local, la prueba nacional fue más difícil, pero tampoco imposible», dice Eloy. Su compañera Claudia reconoce que, al llegar a Alicante, sintieron algo de vértigo. «Allí conocimos a gente con notas de 13,8 en la PAU, y pensé que qué íbamos a hacer nosotros allí, sin embargo, luego vimos que estábamos a la altura. Y ya cuando nos eligieron como mejor equipo de España, fue una alegría inmensa», reconoce.

Rumbo a Azerbaiyán

Gracias a su resultado, Eloy ha sido seleccionado entre los cinco mejores de España para representar a España en la Olimpiada Internacional, que este año se celebra en Bakú (Azerbaiyán). «Me hace ilusión, pero también me da respeto. Van a participar 70 países con cinco representantes cada uno… va a ser mucho más complicado que la nacional», confiesa. Antes de viajar, participará en unos cursos intensivos en Valencia junto a los otros clasificados. Sobre el formato de la prueba, Eloy sabe que será en inglés y muy exigente. «Habrá una parte oral en la que tendremos que hablar frente a un jurado sobre una pregunta de economía», explica. También deberán resolver un caso práctico de empresa en el que deberán analizar un entorno, plantear escenarios y estrategias, y posiblemente exponerlo públicamente. «Lo que más me preocupa es el inglés, pero si nos lo preparan bien… espero poder hacer un buen papel», añade.

Para las profesoras de estos tres alumnos, Trinidad Blanco (IES La Merced) y María Marcos y Belén Pérez (IES Pinar de la Rubia), el resultado y actitud de sus pupilos es todo un orgullo. «Son brillantes, pero también comprometidos y humildes. Tienen un gran mérito», dicen. Por su parte, Valle Santos, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UVa también expresa su satisfacción con el buen resultado del equipo vallisoletano. «Es estupendo que los alumnos participen en este tipo de competiciones y que vean lo bien que les preparan sus centros educativos. Es bueno que sientan que la formación de sus institutitos y universidades les hace competentes en cualquier nivel», opina.