El lugar del accidente, en una imagen de archivo. El Norte

Valladolid

Tres heridos en el choque entre un coche y autobús en la plaza de la Rinconada

Las tres personas han resultado heridas leves

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:32

Tres personas han resultado heridas en la tarde de este lunes en un accidente de tráfico que se ha registrado en Valladolid al colisionar un autobús de Auvasa con un turismo a la altura de la plaza de la Rinconada.

El suceso, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, ha tenido lugar pasadas las 17:30 horas en una vía que tiene un carril reservado para autobuses, taxis y motocicletas.

El 112 ha alertado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia. En principio, se solicitó asistencia para un varón de 50 años, que se quejaba de una contusión en la cabeza, y para dos mujeres que se golpearon la nariz.

