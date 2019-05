Tres detenidos, uno de ellos menor, por retener a una joven en Valladolid durante más de un año Fue capturada para convertirse en la pareja del menor y obligada a mantener relaciones sexuales con él, fruto de las cuales ha tenido un hijo FIDELA MAÑOSO LARGO Valladolid Viernes, 17 mayo 2019, 13:40

Tres personas de la misma familia, de nacionalidad rumana, A. M., de 38 años, V. M., de 36 años, un menor S. I. M. de 16 años, han sido detenidas por la Guardia Civil, que también investiga a M. M. de 41 años, por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y malos tratos en ámbito familiar.

El pasado mes de abril, los agentes identificaron en las inmediaciones de la estación de autobuses de la localidad de Tordesillas a una menor en una posible situación de riesgo y desamparo. Tras las primeras gestiones que se llevaron se pudo localizar al padre de la menor quien, desde Rumanía, relata a los agentes que cuando residían en la localidad de Santander, hace más de un año, su hija había sido llevada contra su voluntad por una familia de la localidad de Valdestillas y que desde entonces no habían vueltyo a tener noticias de ella hasta ese momento. No solo eso, sino que el progenitor les cuenta que no interpuso denuncia alguna al temer represalias para el resto de la familia.

La víctima explicó que hace alrededor de un año y tres meses fue sustraída en la localidad de Santander por dos hombres de unos 40 años de nacionalidad rumana,y que fue trasladada a Valdestillas, donde ha permanecido en contra de su voluntad durante todo este tiempo.

La finalidad de la detención ilegal era que la victima fuese la pareja o novia del menor ahora detenido. Durante este periodo, fue obligada a mantener relaciones sexuales con éste, fruto de las cuales ha tenido un hijo que actualmente tiene dos meses.

Las investigaciones también han determinado que la victima ha sufrido malos tratos por parte de la madre del menor, también detenida, durante y que fue amenazada y controlada durante todo este periodo.

Con toda esta información se procedió a las detenciones en su vivienda de la localidad vallisoletana, donde se encontraba también el hijo de dos meses de la víctima y el menor detenido. Tanto la victima como su hijo de dos meses se encuentran bajo en amparo de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.