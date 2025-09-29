Una semana de cortes nocturnos en el puente de Adolfo Suárez para reparaciones en la calzada

El puente de Adolfo Suárez (o de García Morato para los más veteranos) pasará está semana por el quirófano para llevar cabo una operación habitual ... de mantenimiento en los pasos sobre el río y que se llevará a cabo en horario nocturno, desde este mismo lunes (29 de septiembre) y hasta el viernes (3 de octubre), manteniendo siempre abierto un carril en cada sentido para evitar atascos.

La intervención en el quinto paso construido sobre el Pisuerga, que fue levantado entre los años 1961 y 1967, se centrará en la renovación de las juntas de dilatación del tablero y se realizarán cada día, hasta el viernes, siempre en horario de 21:00 a 6:00 horas, según han anunciado hoy mismo fuentes municipales, que anticipan que «la distancia con las viviendas y el escaso ruido que generará la obra» reducirán al mínimo las molestias para los vecinos de los bloques colindantes del paseo del Hospital Militar, por un lado, y de la avenida de Sánchez Arjona, por el otro.

La renovación de las juntas de dilatación se llevará a cabo ocupando de manera alternativa un carril en cada sentido de los cuatro con los que cuenta el puente para dejar siempre abierto uno de ellos para circular entre el centro y Huerta del Rey y viceversa.

La obra estaba programada para hace algunas semanas, pero se aplazó para evitar que coincidiera con las fiestas y con el posterior paso de la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España el pasado día 11. «La siguiente ventana de actuación ofrecida por la empresa que ejecutará los trabajos era para esta semana y por eso se ha decidido realizarla ahora para no dilatarla al tratarse de una intervención necesaria para garantizar el buen estado de conservación del puente de Adolfo Suárez», reiteran fuentes municipales.

El puente en cuestión, construido en los años sesenta del siglo pasado, fue inaugurado en 1967 como parte del trazado de la carretera de Madrid y con el nombre de Sánchez Arjona, que perdió con el paso de los años para pasar a denominarse, primero popularmente y después oficialmente, como de García Morato, en honor al aviador franquista fallecido al término de la Guerra Civil (1939) que daba nombre a la calle colindante hasta que esta fue reabutizada como paseo del Hospital Militar y el puente pasó a dedicarse (en 2014) a Adolfo Suárez, sin que muestre desde entonces una placa que lo identifique como tal.