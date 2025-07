¿Cuál es el puente de Adolfo Suárez de Valladolid?

Lorena Arias Duque Valladolid Sábado, 26 de julio 2025, 08:13 Comenta Compartir

Pasados más de diez años desde el cambio de nombre son pocos los vecinos y paseantes que saben cómo se llama en realidad el puente que une el paseo del Hospital Militar (desde El Cuadro y el Paseo de Zorrilla) con la avenida de Sánchez Arjona (Huerta del Rey). «García Morato», sentencia sin vacilar un viandante, Eugenio Cantera, en cuanto se le pregunta por la denominación del paso sobre el Pisuerga. Su respuesta es errónea, tal y como refleja el callejero oficial de Valladolid desde que en 2014 una resolución judicial obligara a modificar las denominaciones de una docena de vías con reminiscencias franquistas, fruto de lo establecido en la Ley de la Memoria Histórica. Entonces, y así continúa, aunque sin placa que lo identifique, el puente inaugurado a finales de los años sesenta dejó de llamarse de García Morato para pasar a llamarse de Adolfo Suárez (1932-2014).

Sin embargo, no lo es, de Adolfo Suárez, según la arraigada costumbre de muchos vecinos, especialmente, los de las generaciones que han vivido suficientes años para recordar que esta ubicación solía llamarse puente de García Morato, en honor a un aviador del régimen franquista que también dio nombre a la vía que parte hacia Zorrilla y Arco de Ladrillo, la antigua calle García Morato, el actual paseo del Hospital Militar, cuyo nombre también varió a raíz de aquella resolución judicial de hace once años. De manera que no, ni el puente ni la calle son de García Morato.

«Creo que la mayoría de la gente no sabe que se llama Adolfo Suárez», reconoce Eugenio, porque «lo hemos conocido de una forma toda la vida y, aunque lo cambien, tampoco nos fijamos mucho». Y bien es cierto que ninguno de los viandantes interrogados han sabido acertar el nombre actual del puente sin, al menos dudar, algunos segundos: «Si lo sé, pero ahora no me sale...¡Adolfo Suárez!», acertó una entrevistada.

«¿De Concha Velasco?», se pregunta un peatón al ser preguntado por el nombre

Y otros reconocen estar al tanto de que se produjo el cambio de nombre hace unos años, pero que a día de hoy siguen sin saber en qué derivó: «¿Concha Velasco?», trata de adivinar otro paseante. Incluso una vecina procedente de Ourense (Galicia) se sorprende al descubrir la denominación oficial del paso, porque ella lo conoció «como García Morato hace tiempo», aunque reconoce que «sí lo había oído -lo de Adolfo Suárez- en la procesión (fluvial) de la Virgen del Carmen, pero no sabía que se referían a este puente».

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Fernando González, María Dolores Martínez, Julián González, Mariló, Julio Rueda y Eugenio Cantera, los viandantes entrevistados.

La medida se impuso por el obligado cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica para eliminar las reminiscencias del régimen en las ciudades españolas. Ya en el 2013, el Ayuntamiento de Valladolid modificó los nombres de dos puentes, el de González Regueral, ahora de Poniente, y el de la División Azul, ahora de Arturo Eyries. Sin embargo, ese mismo año se colocó una placa informativa con el nombre de García Morato junto al paso en cuestión, inaugurado en 1967. Al año siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obligó a realizar el cambio, pero no fue hasta 2019 que se retiraron las placas con la correspondiente denominación. Eso a pesar de que ya en 2014, coincidiendo con el fallecimiento del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, el puente pasó a lucir su nombre, al menos, sobre el papel. Nunca, y así continúa, ha tenido una placa que lo identifique.

Cronología 1967 Se inaugura el puente de Sánchez Arjona, con esa denominación, que se popularizará después como de García Morato.

2013 El Ayuntamiento cambia los nombres de los puentes González Regueral (Poniente) y de la División Azul (Arturo Eyries), pero mantiene el ahora llamado puente de García Morato y coloca una placa con esta denominación.

2014 Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia obliga a cambiar el nombre del paso en cuestión, que pasa oficialmente a denominarse de Adolfo Suárez, pero permanecen las placas con su antiguo nombre..

2019 Se retira en febrero la señalización de García Morato sin que se haya colocado desde entonces una placa con el nombre de Adolfo Suárez.

De hecho, es posible que uno de los impedimentos para que, después de once años, muchos vecinos aún no sepan el verdadero nombre del puente sea la ausencia de señalización. No hay placas que recen 'Adolfo Suárez', como sí las hubo cuando el paso se llamaba de García Morato, en las que, además, se omitía el pasado franquista del militar y se le atribuía que fue un afamado piloto de los años cuarenta (en realidad falleció en 1939). Las placas no se movieron del lugar hasta un lustro después de que se cambiara el nombre del puente oficialmente y el Ayuntamiento anunciara su intención de colocar otras con la nueva denominación.

«Para mí seguirá siendo el puente de García Morato»

En la actualidad, la mayoría de vecinos se muestra «indiferente» ante el cambio de nombre. Julián González, que vive en Delicias, llega a afirmar que le resulta «hasta bien, porque Suárez me parecía 'majete'». Pero siempre hay otro extremo. María Dolores Martín, que lleva más de cuarenta años residiendo en la zona, piensa que «lo podrían haber dejado como estaba» y reafirma que para ella «seguirá siendo el puente de García Morato».

Y una calle en la Ciudad de la Comunicación

A todo esto, cabe señalar que el nombre del aviador no fue siquiera el primero con el que se bautizó el puente cuando se abrió al paso de vehículos como parte del trazado de la Nacional 601, sino que lució el que aún mantiene la avenida que lo prolonga hacia Huerta del Rey, Sánchez Arjona, un ministro franquista que aún mantiene su nombre en el callejero de la ciudad en dicha avenida que conduce a la de Salamanca.

Con el tiempo, y con la calle que mira a Zorrilla bautizada como García Morato, acabaría conociéndose el paso bajo esta denominación . Y algo parecido continúa ocurriendo en el presente, porque parece que solo 'Google Maps' y el callejero oficial de Valladolid reconocen esta ubicación como puente de Adolfo Suárez. En la realidad, sentencia un paseante, «a la gente le cuesta el cambio y lo sigue llamando como antes».

Lo que sí tiene Adolfo Suárez es una calle en la capital, y desde antes de que un puente fuera renombrado en su memoria, ya a título póstumo. La calle Adolfo Suárez, que sí tiene una placa identificativa, es perpendicular al paseo del Arco de Ladrillo y es una de las principales arterias del barrio de la Ciudad de la Comunicación. Fue bautizada así en 2010, cuando el expresidente del Gobierno aún vivía. Pocos meses después de su fallecimiento, en 2014, el antiguo puente de García Morato pasó también a denominarse con su nombre.

