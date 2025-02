Remate contrarreloj en Labradores: 40 meses para un tajo que iba a durar 20

Cuando se adjudicaron las obras del doble túnel de Panaderos y Labradores y del paso peatonal se presentaron 16 ofertas. Dos de ellas representaban, a juicio de la comisión que debía decidir, una baja temeraria. Es decir, el precio era tan bajo que constituía un ... riesgo elevado de que la obra se fuera al traste. La mejor puntuada, sin embargo, no se quedó muy lejos de ellas dos. Fue la tercera más barata. Se comprometía a ejecutarla por 14,27 millones de euros, IVA incluido. Y más relevante aún: reducía el tiempo de obras de 29 meses a 20. Una reducción, explicaba el acta de adjudicación, de 274 días. Ninguna otra empresa se animaba a tanto. A mayores, añadía un amplio periodo de garantía. La oferta ganadora fue la de la unión temporal de empresas Vials i Medi Ambiente SA-Marco Infraestructuras y Medio Ambiente SA.

El 8 de febrero, cuando expira la última de las prórrogas a las que da derecho la ley de contratos, según confirman fuentes conocedoras del contrato, deberá estar rematada la urbanización de todo el entorno del paso peatonal y del túnel, así como los aledaños de la calle Mallorca. Habrán pasado, para entonces, 40 meses desde que el 21 de septiembre de 2021 entró el primer operario al tajo.

Ampliar Colocación de las escaleras en la zona ajardinada del paso peatonal. Rodrigo Jiménez

Estos días, los trabajadores se afanaban en colocar las escaleras que conectan la parte ajardinada del paso con la parte peatonal que se ha dejado encima del túnel, junto al murete de las vías y un tramo de carril bici. Las zonas ajardinadas aún estaban pendientes de remates, así como las partes aledañas al muro del túnel, conducciones de cables… Quedan apenas unos días hábiles para que todo esté a punto y ya no es posible prorrogar más. En septiembre se aprobó una nueva prolongación del plazo, que terminaba el 18 de noviembre. Y se puso como fecha definitiva el 8 de febrero. Contaba entonces el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, con que al menos sería posible abrir antes al tráfico el túnel de Labradores. Así ha sido, en realidad. El pasado día 22 comenzaban a pasar los coches con normalidad en sentido centro, lo que completa la obra en su proyecto inicial: dos carriles en sentido Delicias, uno con entrada por Recondo-Estación y el otro desde Panaderos; y dos carriles en sentido centro por el paso de Labradores desde Farnesio.

Cronología de las obras 21 de septiembre de 2021 Inicio de las obras del doble túnel de Panaderos y Estación y del paso peatonal y ciclista. 4 de abril de 2023 Apertura de Panaderos y del túnel en sentido Delicias. 11 de agosto de 2023 Apertura del paso peatonal y ciclista de Panaderos. Agosto de 2023 Se propone un modificado en el proyecto del túnel de Labradores. Estaba previsto un cajón hincado como el de Panaderos y se opta por remozar el paso existente para ganar gálibo. Las obras se paran. 8 de abril de 2024 Reinicio de las obras de ampliación del túnel de Labradores. 22 de enero de 2025 apertura completa del túnel de Labradores en sentido centro. 8 de febrero de 2025 Concluye la última prórroga para entregar la obra terminada.

«Vamos un poquito justos», admitía Zarandona. El proyecto está auspiciado por la sociedad Valladolid Alta Velocidad dentro de los planes de integración ferroviaria. La dirección de obra, sin embargo, recae en el Ayuntamiento, que coloca a uno de sus técnicos al frente para supervisar los trabajos. Hay que tener en cuenta que el doble túnel de Panaderos y Labradores habrá tenido, durante su ejecución, dos equipos de Gobierno diferentes, el de PSOE y Toma la Palabra, con Óscar Puente como alcalde y Manuel Saravia como edil de Urbanismo, y el de PP y Vox, con Jesús Julio Carnero al mando e Ignacio Zarandona como responsable de Urbanismo. Es probable, así, que los «flecos y remates se prolonguen un poco más». Aún hay muchas zanjas abiertas, partes pendientes de asfaltar y aceras que hay que recomponer después de haberlas 'roto' durante la ejecución de los trabajos.

Boquete en la calzada

Luego llegará el momento de revisarlo todo y señalar aquellas cuestiones que necesiten un 'martillazo' para ponerlas a punto. Por ejemplo, precisamente ahora que están las cuatro vías completas se ha detectado un primer desperfecto: un bache considerable en el carril izquierdo de acceso por Labradores. Un socavón que Ignacio Zarandona achaca a algún fallo en el asentamiento del asfalto. «He pedido explicaciones, me las darán y se resolverá. Eso es lo que ocurre cuando se hacen las cosas, a veces queda ahí un blandón, por lo que sea, y al final se acaba hundiendo», responde. Nada que no se pueda arreglar, y menos cuando la obra aún no se ha entregado al completo y se encuentra en periodo de garantía. Este y otros pequeños defectos que se puedan encontrar tendrán que solucionarse después. De hecho, en el mismo carril, unos metros antes, hay un trozo en el que también parece haberse empezado a soltar el asfalto.

Ampliar Detalle del bache percibido por los conductores en el carril izquierdo en sentido centro. El Norte

La urbanización de la calle Panaderos, en las aceras, también parece a punto de rematarse, aunque un usuario señalaba que se había dejado un desnivel extraño en la acera de los números impares. Al colocar la acera ensanchada se ha aprovechado el tramo que ya existía, incluido el bordillo. Y como el nuevo asfalto está algo más elevado, se produce una inclinación desde la parte que linda con calzada hacia dentro de la acera.

Ampliar Acera de los impares de la calle Labradores, donde se ha aprovechado el trazado y el bordillo de la acera existente y los vecinos denuncian que hay un desnivel que, en caso de lluvia, resulta perjudicial. Rodrigo Jiménez

Cuando concluya la prórroga actual habrán pasado 40 meses y tres semanas desde que comenzaron los trabajos en el entorno de ambos pasos. Y serán 41 antes de que la última valla se retire y los vecinos puedan pasar sin obstáculos por la zona. Luego llegará, no muy lejos de allí, una nueva fase que supondrá un gran cambio en el paisaje vallisoletano: la urbanización de los terrenos de los viejos talleres de Renfe en el paseo de Farnesio.