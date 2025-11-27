Duque de la Victoria se cerrará al tráfico varias tardes por Navidad para contemplar las luces

El Norte Valladolid Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:20 Comenta Compartir

La céntrica calle Duque de la Victoria, que conecta la plaza España con Ferrari, estará cerrada al tráfico por Navidad durante varias tardes para «visionar las luces y espectáculos de la iluminación navideña». La primera, la de este mismo jueves, con motivo del encendido oficial del alumbrado de la capital vallisoletana. Así lo han anunciado fuentes del Ayuntamiento, que han precisado que este día 27 se impedirá la circulación desde las 18:45 horas.

Esta decisión se ha adoptado «debido a la gran concurrencia de personas que se espera en la zona centro de Valladolid, que transitarán desde la calle Santiago a Portugalete y viceversa, pasando por Ferrari y Fuente Dorada para visionar las luces y espectáculos de la iluminación navideña», añaden estas mismas fuentes.

En todos los casos, a excepción de este jueves, los cortes se realizarán a las 18:30 horas. En concreto, está previsto que no se pueda circular por Duque de la Victoria los días 5, 6, 7, 8, 12, 13 y 15 de diciembre, así como del 19 de diciembre al 6 de enero de 2026.

Y no se podrá pasar por ahí a bordo de un vehículo hasta que la Policía Municipal decidirá la normalización del tráfico, «cuando lo considere oportuno por la disminución de personas en la zona», continúan. Los autobuses de Auvasa dejarán de circular por esa vía a partir de ese horario.