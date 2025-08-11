El cierre del túnel de Daniel del Olmo para renovar la iluminación se salda sin atascos

El cierre de túnel de Daniel del Olmo, que conecta el polígono de Argales con el Paseo de Zorrilla hacia el sur de esta arteria, ... se ha saldado sin retenciones de tráfico, según han confirmado fuentes de la Policía Local. El paso inferior se clasuraba a las 7:30 horas de este lunes para iniciar la renovación de la iluminación. Estaba previsto que recuperara la circulación a las 14:30 horas. Los trabajos se prolongarán, siempre en horario matinal, hasta el próximo miércoles.

El túnel cuenta en la actualidad con pantallas de led que están en mal estado debido a la antigüedad de las mismas. Así, la empresa ELPA procederá a la sustitución de estos elementos, que se instalaron hace aproximadamente once años, por unos proyectores de led para mejorar la iluminación y reducir el consumo. Por otro lado, se cambiará el cableado y las cajas de conexiones. El prespuesto de esta obra alcanza los 25.000 euros.

Los usuarios que normalmente utilizan este paso inferior para sus desplazamientos pueden girar, cuando esté cerrado, a la derecha en dirección al centro. Las aternativas para el cambio de sentido las pueden hacer bien entrando en La Farola para salir luego por el Camino de la Espezanza y coger el Paseo de Zorrilla hacia al sur. O llegar hasta la avenida de Medina del Campo y coger la avenida de Salamanca, también hacia el sur.

El túnel de Daniel del Olmo fue inagurado en 1999 tras una inversión municipal de 140 millones de pesetas. La intervención estuvo acompañada de la reforma de algunos espacios de los jardines de La Rubia.