El tunel, clasurado con una valla de obra. Rodrigo Jimenez
Valladolid

El cierre del túnel de Daniel del Olmo para renovar la iluminación se salda sin atascos

Los trabajos se prolongarán hasta el miércoles en horario matinal

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:20

El cierre de túnel de Daniel del Olmo, que conecta el polígono de Argales con el Paseo de Zorrilla hacia el sur de esta arteria, ... se ha saldado sin retenciones de tráfico, según han confirmado fuentes de la Policía Local. El paso inferior se clasuraba a las 7:30 horas de este lunes para iniciar la renovación de la iluminación. Estaba previsto que recuperara la circulación a las 14:30 horas. Los trabajos se prolongarán, siempre en horario matinal, hasta el próximo miércoles.

