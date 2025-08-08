El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iluminación actual en el túnel de Daniel del Olmo. N. C.

La renovación de las luminarias cortará el túnel de Daniel del Olmo el 11, 12 y 13 de agosto

El corte tendrá lugar entre las 07:30 y las 14:30 horas durante los tres días

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:10

La renovación del alumbrado en el túnel entre la calle Daniel del Olmo y el paseo de Zorrilla obligará a cortar la infraestructura durante el 11, 12 y 13 de agosto entre las 07:30 y las 14:30 horas, según informó el Ayuntamiento de Valladolid.

Dichos trabajos se realizarán con personal y medios de la empresa mantenedora ELPA, y se señalizarán oportunamente, cuyo presupuesto de la actuación asciende a 25.000 euros, aproximadamente. El túnel cuenta en la actualidad con pantallas de led que están en mal estado debido a la antigüedad de las mismas, informa Ical.

Las obras consistirán, por un lado, en el cambio de las pantallas existentes que se instalaron hace aproximadamente 11 años, por unos proyectores de led para mejorar la iluminación y reducir el consumo, y, por otro, en cambiar el cableado y las cajas de conexiones.

