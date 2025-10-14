El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fernando González Vivanco muestra sus medallas olímpico-matemáticas Carlos Espeso

Fernando González Vivanco

Campeón de la Olimpiada Matemática Española

«Todo mi tiempo libre lo dedico a las Matemáticas. Son mi mejor pasatiempo»

Fernando González Vivanco, de 17 años, ha conseguido este año un oro en la Olimpiada Matemática Española, un bronce en la Internacional y una plata en la Iberoamericana

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 06:55

Comenta

Con solo 17 años, Fernando González Vivanco habla de las matemáticas con un entusiasmo que sorprende por su madurez. Para él resolver un problema complejo ... es «la mejor forma de pasar el tiempo», porque las mates, lejos de ser una asignatura difícil o aburrida, «son una filosofía y un modo de vida».

