Los vecinos de Castrejón, atemorizados por unas misteriosas pintadas de cruces y horcas 00:54 Pintadas que han aparecido en la mañana del 27 de septiembre en el mirador de Castrejón de Trabancos. / El Norte La localidad ha convocado una concentración para este domingo como muestra de rechazo E. ESTEBAN Castrejón de Trabancos Sábado, 29 septiembre 2018, 22:02

Desde hace más de un año, los vecinos de Castrejón de Trabancos no duermen tranquilos. El 5 de agosto de 2017 comenzó su pesadilla. Durante esa madrugada aparecieron por primera vez en el municipio vallisoletano unas misteriosas cruces pintadas sobre el muro del mirador, «la zona alta del pueblo», que estaba recién rehabilitado. Ni siquiera el número de símbolos que había, «cerca de cuarenta», les hizo sospechar ni pensar en nada «más allá». «Creíamos que había sido una cosa puntual. Como se aproximaban las fiestas patronales, decidimos borrarlo para que el pueblo estuviera bonito», asegura el alcalde de la localidad, Moisés Santana.

Quince días más tarde, durante la madrugada del 26 al 27 de agosto del pasado año, y para «sorpresa» de todos, la historia volvió a repetirse. No había sido un hecho puntual. Eran «exactamente» las mismas cruces, del mismo color rojo y en la misma zona. «Tiene que haber sido la misma persona, porque las cruces eran idénticas, yo creo que usaron el mismo molde en todas las ocasiones», argumenta el regidor.

Los hechos se han repetido de forma periódica hasta mayo de este año. Cada vez que se despertaban con nuevas pintadas en diferentes puntos del pueblo, hasta en ocho ocasiones diferentes, los trabajadores municipales se encargaban de borrarlas. «Llevábamos una temporada muy muy tranquila; entre mayo y agosto no hubo ni una sola pintada, ni de cruces ni de nada», afirma Santana. Pero llegó septiembre y esta «calma» desapareció. La noche del 11 de septiembre volvió a suceder. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, el color de las pintadas cambió. Ahora eran amarillas. «Decidimos tomárnoslo con humor y, como eran amarillas, pensamos 'anda, ahora se los han hecho independentistas'», bromea.

Pintadas registradas en Castrejón de Trabancos durante el pasado 26 de septiembre. / El Norte

La situación se ha vuelto insostenible. No aguantan más. Hay «temor» de que no sea una broma de mal gusto y «pueda pasar algo». Las últimas pintadas se han registrado durante la madrugada del 26 al 27 de septiembre. Pero esta vez han ido más allá. Por primera vez, junto a cuatro cruces rojas y negras ha aparecido una horca «que puede ser una señal de amenaza». «Da mucho que pensar que ahora aparezca una horca y que siempre se hayan realizado las pintadas en espacios públicos como el mirador, la entrada del pueblo, y el frontón, en el centro del pueblo».

El 'modus operandi' que «esta persona o personas» seguían siempre era el mismo: realizar las pintadas en la madrugada «del viernes al sábado o del domingo al lunes». Esa forma de actuar llevó a la Corporación municipal a estrechar el cerco en torno a aquellos vecinos que acudían al municipio solo durante los fines de semana. «Todo encajaba», pero el hecho de que el último acto de vandalismo se haya producido en la noche del miércoles, «un día entre semana», ha revertido la situación. Ahora, dice el alcalde, resulta «imposible saber quién ha sido».

Patrullas ciudadanas

Entre los vecinos hay una «crispación total». Quieren que esta situación que les mantiene en alerta constante desaparezca. Santana trasladó «hace unos días» su malestar tanto a la Subdelegación del Gobierno como a la comandancia de la Guardia Civil «porque cada vez hay menos presencia policial», pero en vista de que «no tiene pinta de mejorar», han decidido convocar una concentración, a las 12:30 horas en la Plaza Mayor, para este domingo día 30 de septiembre. «Como no nos tomemos en serio el tema, esto no va a acabar bien», lamenta. «Quien ha hecho esto debe saber que no nos vamos a dar por vencimos, que rechazamos ese tipo de pintadas», continúa el regidor.

Tal es el «hartazgo» latente que se han llegado incluso a plantear montar «patrullas nocturnas ciudadanas». Tal y como sostiene Santana, para las fuerzas de seguridad resulta «imposible» aumentar la seguridad porque «cada vez cuentan con menos gente». Sin embargo, el alcalde rechaza esta iniciativa vecinal por la falta de juventud que vive a diario. «Una población como la de Castrejón no puede montar patrullas a nivel ciudadano, la media de edad es de unos sesenta años».