Imagen de archivo del centro de mayores de Delicias Carlos Espeso

Valladolid

Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias

«En el momento que tuvimos conocimiento, lo cortamos de raíz», subraya el concejal Rodrigo Nieto sobre la actividad de «regeneración celular» desde la «emoción del amor» para sanar la hipertensión o enfermedades degenerativas

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:36

En el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid se encendió la tarde-noche de este miércoles la luz de alarma cuando les llegó la convocatoria ... de un taller que iba a celebrarse en la mañana del sábado en el Centro de Vida Activa de Delicias y que abordaba una 'terapia' de «regeneración celular» a través de la «emoción del amor» que activaba «las neuronas de la medula espinal» y ayudaba a sanar un amplio listado de enfermedades, de la hipertensión arterial a la colitis, pasando por las patologías degenerativas.

