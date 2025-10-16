Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias

En el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid se encendió la tarde-noche de este miércoles la luz de alarma cuando les llegó la convocatoria ... de un taller que iba a celebrarse en la mañana del sábado en el Centro de Vida Activa de Delicias y que abordaba una 'terapia' de «regeneración celular» a través de la «emoción del amor» que activaba «las neuronas de la medula espinal» y ayudaba a sanar un amplio listado de enfermedades, de la hipertensión arterial a la colitis, pasando por las patologías degenerativas.

La actividad, programada en ese centro municipal de mayores, ha sido suspendida desde la Concejalía de Familia, Personas Mayores y Servicios Sociales, que dirige Rodrigo Nieto. «En cuanto tuvimos conocimiento, lo cortamos de raíz», explica el concejal. Es un caso similar al que años atrás protagonizó el televisivo Txumari Alfaro, denunciado entonces por el Colegio de Médicos de Valladolid.

El taller sobre 'La nueva medicina emocional de René Mey', que se anunciaba con «instructores certificados», encaja en lo que desde el Colegio Oficial de Médicos definen como una «pseudociencia sanitaria», sin base científica alguna y que pone en riesgo la salud de los participantes, puesto que puede llevar a enfermos a dejar sus tratamientos. José Luis Almudí, presidente provincial de los médicos vallisoletanos, apunta que habían contactado ya con el abogado para presentar un escrito al Ayuntamiento y frenar ese taller que encajaba en terreno del curanderismo acientífico, además de informar del mismo al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta que es el organismo competente para actuar en caso de intrusismo en materia de sanitaria.

Ampliar Información que se ofrecía sobre el taller anulado en Delicias.

La actividad anunciaba que los participantes accedería a una «técnica» que transmite la «emoción del amor» y activa «las neuronas de la médula espinal» lo que le da la cuerpo «una energía increíble» gracias a la cual «todos los órganos del cuerpo están listos y pueden enfrentar y luchar contra todo problema de salud logrando así la regeneración de células». Entre las patologías que se podían «sanar» con esta 'técnica« se citaba el estrés, la depresión o el insomnio, pero también la hipertensión arterial, la colitis e, incluso, la enfermedades degenerativas.

El taller lo impartía, según la información que se ofrecía del mismo, la Fundación René Mey, una entidad mexicana que en su página web defiende la combinación de «la Medicina Alópata con la Medicina Emocional para obtener mejores resultados en la recuperación de los pacientes». El sitio web hace hueco a un espacio de venta de productos «de ayuda», a razón de botes de suplementos desde 500 dólares y libros sobre la intuición humana o el cabello de los ángeles, a 600 dólares la publicación. O 'gotas para los ojos' en el área de belleza por las que cobran 350 dólares.

«Al final se pone en riesgo la salud de las personas y es un fraude», resume José Luis Almudí, aliviado tras la anulación del taller por parte de la Concejalía de Familia. «Es el ejemplo típico de una pseudociencia», remarca el médico vallisoletano, que insta a los responsables públicos a filtrar con el máximo celo este tipo de actividades por el daño que pueden causar en la salud de los ciudadanos.

No es la primera vez que el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid alerta y actúa frente a talleres, cursos o conferencias de este tipo. Años atrás se movilizó con la convocatoria de una actividad que seguía esta línea impartida por Txumari Alfaro, un famoso naturópata autor de libros y que triunfó en televisión con un programa llamado 'La botica de la abuela', en llegó a ofrecer peregrinos consejos desde irrigaciones anales con café a combatir las arrugas bebiéndose con el estómago vacío el agua en el que se habían macerado durante una noche varios caracoles. En ese caso de Txumari Alfaro hubo sanción para la empresa organizadora del evento en Valladolid.

Rodrigo Nieto pone de manifiesto la rapidez con la que ha actuado el Ayuntamiento al detectar la inclusión de este taller en la programación del Centro de Vida Activa de Delicias. Un caso que sitúa como un error «puntual» en la valoración del contenido que de manera autónoma se realiza desde cada centro de vida activa y que se «cortó de raíz» desde la concejalía cuando tuvieron constancia de la programación. «No es lo habitual, lo normal es que en cuestiones de salud se programen actividades promovidas desde la Consejería de Sanidad y los centros de salud», precisa el concejal.