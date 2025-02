El subdelegado del Gobierno resta importancia al suceso de Arturo Eyries

Mientras que desde el Centro de Salud de Arturo Eyries señalan que «esto es solo uno más de los altercados con los que tenemos que convivir y el pan nuestro de cada día», el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, resta importancia a lo sucedido ... argumentando que «no tiene mayor trascendencia más allá de los daños materiales ocasionados por el detenido». Al parecer, y tal y como confirma el subdelegado, el individuo, que llegó «esposado al Centro de Salud de Arturo Eyries y custodiado por una pareja de policías», propinó una patada a la mampara del servicio de urgencias rompiéndola.

«Por desgracia este tipo de actos ocurren algunas veces. La persona custodiada en un arrebato de violencia rompió una mampara del mobiliario del Centro de Salud de Arturo Eyries. Los policías actuaron en todo momento con la mayor diligencia posible pero fue inevitable el suceso pues no se les puede atar completamente», ha explicado Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno, durante la presentación de la nueva unidad móvil de Documentación en la Comisaría de Policía Nacional, ubicada en la calle Gerona.

La subdelegación de Gobierno confirma que «por suerte no ha habido ningún herido, ni los policías, ni el personal sanitario, ni el propio atacante». El suceso ocurría el jueves, 30 de enero, en torno a las 21:00 horas en la recepción del Centro de Salud Arturo Eyries, donde el atacante era trasladado tras, al parecer, ser detenido en un establecimiento hostelero de la zona del parque Arturo León, situado a poco más de kilometro y medio del ambulatorio.

Este altercado se produce después de que hace escasas dos semanas una médica de guardia de 66 años sufriese una agresión por parte de un paciente en el Centro de Salud de Laguna de Duero al negarse la facultativa a recetar un champú que había adquirido con anterioridad en la farmacia. Desde dicho suceso, el personal sanitario de Laguna de Duero se manifiesta todos los lunes en la puerta del ambulatorio exigiendo «un vigilante de seguridad» en los centros sanitarios.

«Nuestra gerencia apoya este tipo de medidas y lo ha trasladado a la gerencia regional. Hay centros que debido a una conflictividad mayor tienen seguridad pero en general no hay en prácticamente ningún centro», explicaba, días después de lo ocurrido en Laguna de Duero, José Muñoz, coordinador del centro en Laguna. Las campañas de sensibilización sobre las agresiones en consulta parece no dar efecto y los profesionales confiesan: «La gerencia se limita en ofrecer cursos para interpretar señales de violencia o una posible agresión pero lo que tiene que hacer es revisar los protocolos de agresión que no son efectivos y están obsoletos desde que se aprobaron en 2008».